Напугавшего школьников пневматическим пистолетом подростка в Иркутске арестовали

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие случилось 6 февраля в одной из иркутских школ, трое молодых людей в возрасте 16-18 лет, не являющиеся учащимися этого заведения, пробрались в класс девятиклассников, один достал пистолет и приказал всем встать на колени, передает ТАСС.

Всех их задержали полицейские, у одного изъяли пневматический пистолет.

По версии следствия, подросток в классе школы совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета, указали в прокуратуре. 16-летнего подозреваемого арестовали на два месяца.

Дело возбудили по статье «Хулиганство». В адрес руководителей образовательного учреждения и организации, оказывающей охранные услуги, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой внесены представления.