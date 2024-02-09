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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада
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    Путин указал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин рассказал Карлсону о кричащих «русские не сдаются» солдат ВСУ
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
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    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

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    9 февраля 2024, 14:12 • Новости дня

    Напугавшего школьников пневматическим пистолетом подростка в Иркутске арестовали

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключен несовершеннолетний, проникший в одну из местных школ с пневматическим пистолетом, сообщили в региональной прокуратуре.

    Происшествие случилось 6 февраля в одной из иркутских школ, трое молодых людей в возрасте 16-18 лет, не являющиеся учащимися этого заведения, пробрались в класс девятиклассников, один достал пистолет и приказал всем встать на колени, передает ТАСС.

    Всех их задержали полицейские, у одного изъяли пневматический пистолет.

    По версии следствия, подросток в классе школы совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета, указали в прокуратуре. 16-летнего подозреваемого арестовали на два месяца.

    Дело возбудили по статье «Хулиганство». В адрес руководителей образовательного учреждения и организации, оказывающей охранные услуги, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой внесены представления.

    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    8 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Байден заявил об отступлении США с Украины

    Байден: Украина находится в критической точке конфликта

    Байден заявил об отступлении США с Украины
    @ Jacquelyn Martin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина в настоящее время находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи, заявил президент США Джо Байден.

    Как пишет Bloomberg, Байдена беспокоит, что союзники Украины отказываются от ее поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта, передает RT.

    «А мы что делаем? Отступаем?» – заявил американский лидер.

    Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.

    Во вторник Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

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    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    8 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Умер основатель группы «Машина времени»
    Умер основатель группы «Машина времени»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в России).

    Макаревич подтвердил смерть своего школьного друга, передает RT.

    Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, тело Борзова обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Отмечается, что музыкант лежал в домашнем халате на полу, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза – предварительно, Борзов умер от сердечного приступа, говорится в сообщении.

    В конце января умер российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко.

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    8 февраля 2024, 16:22 • Новости дня
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа

    Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Специальная военная операция на Украине идет за воссоединение русских земель, а уехавшие за границу эмигранты не имеют права критиковать действия России, заявил проживающий в США писатель-фантаст Ник Перумов.

    «Когда ты уезжаешь из своей страны, из России, со своей Родины – ты многое теряешь. Список длинен. Но особенно важно – ты лишаешься морального права говорить о событиях, происходящих на твоей Родине здесь и сейчас. О событиях истории – возможно. А о настоящем – нет. Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов - «а наступать надо было совсем не так...», «а воевать нужно совсем иначе...», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

    Перумов отметил, что сам также применяет это правило, «иначе грош ему цена».

    «О великой и страшной войне за воссоединение русских земель имеют право говорить и рассуждать многие – от тех, кто сейчас на фронте – кто штурмует Авдеевку, защищает Горловку или отражает удары по Белгороду – и до тех, кому на голову даже в глубоком тылу, вроде Нижнего Новгорода или Царицына, может прилететь вражеский дрон», – подчеркнул писатель.

    «А уехавшие – нет, они не имеют этого права. До тех пор, пока не вернутся», – заключил Перумов.

    Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко объяснил газете ВЗГЛЯД ненависть уехавших писателей в отношении России: «Денежки кончаются, вот им и обидно, грустно. Они эту свою обиду и грусть выплескивают, как могут».

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    8 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского

    Советник главы ДНР Гагин: Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат

    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый главком ВСУ Александр Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    Как указал Гагин, Сырский уже показал себя как плохой командир, плохой стратег, потому что он как раз руководил обороной Артемовска. По его словам, Сырский уже угробил десятки тысяч украинских солдат, потерял кучу техники, не спас личный состав, передает РИА «Новости».

    «Одно дело говорить – в бою потерял, другое – благодаря его неумелым действиям погибло военнослужащих Украины больше, чем могло погибнуть, если бы они благоразумнее себя вели: где-то ротации, где-то вывести кого-то вовремя и так далее», – уточнил он.

    По мнению Гагина, именно Сырский «использовал личный состав как ресурс», поэтому вряд ли он покажет себя в этой должности лучше, чем показал себя в Артемовске.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Напомним, Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

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    9 февраля 2024, 02:47 • Новости дня
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории

    Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным возгоранием в жилом доме Москвы в новейшей истории России

    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар в жилом доме на улице Черняховского стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве за всю новейшую историю России, в его тушении участвует большинство пожарных подразделений города.

    Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения загоревшейся кровли жилого дома на севере Москвы, к тушению привлечено большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что возгорание, площадь которого превысило 4 тыс. кв. метров, стало самым крупным пожаром в Москве за всю новейшую историю.

    Из дома эвакуированы около 400 человек, к тушению привлечены два вертолета.

    Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнем.

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    8 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятность крупномасштабного конфликта с британским участием выросла до самого большого показателя в последние несколько лет, сообщил источник в британской военной разведке.

    Вероятность крупномасштабного конфликта выше, чем когда-либо в последнее время, сообщил неназванный представитель военной разведки страны Guardian, передает РИА «Новости».

    Собеседник издания отметил, что риск растет из-за эскалации на Ближнем Востоке, украинского конфликта, а также создания Китаем современного вооружения и возможности попытки «захвата» им Тайваня.

    Военная разведка страны сейчас загружена больше, чем когда-либо за последние 10 лет. Отдельные сложности есть с частой сменой ключевых министров в Британии. С 2019 года в стране сменилось три премьера, четыре министра иностранных дел и два министра обороны.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    8 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимир, сообщил, что много лет не общается с родственником.

    По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.

    Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

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