Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Напугавшего школьников пневматическим пистолетом подростка в Иркутске арестовали
Под стражу заключен несовершеннолетний, проникший в одну из местных школ с пневматическим пистолетом, сообщили в региональной прокуратуре.
Происшествие случилось 6 февраля в одной из иркутских школ, трое молодых людей в возрасте 16-18 лет, не являющиеся учащимися этого заведения, пробрались в класс девятиклассников, один достал пистолет и приказал всем встать на колени, передает ТАСС.
Всех их задержали полицейские, у одного изъяли пневматический пистолет.
По версии следствия, подросток в классе школы совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета, указали в прокуратуре. 16-летнего подозреваемого арестовали на два месяца.
Дело возбудили по статье «Хулиганство». В адрес руководителей образовательного учреждения и организации, оказывающей охранные услуги, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратурой внесены представления.