Политолог: Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России

Политолог Бордачев: Многие привычные для россиян слова Путина оказались новыми для западной аудитории

Tекст: Илья Абрамов

«Чтобы понять, почему западные СМИ критикуют Карлсона, я бы разделил вышедшее интервью на два сюжета. Первый – это непосредственно содержательная часть беседы, которая более всего интересует наших граждан и напрямую связана с российскими интересами. Второй аспект – это личность самого журналиста», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«Дело в том, что Карлсон имеет ярко выраженную политическую позицию и находится в конфронтации с действующей администрацией США. Соответственно, нападки на журналиста – это часть внутренней борьбы в самих Штатах. Европейские союзники Вашингтона также исходят из того, что любая оценка интервью должна быть в интересах Белого дома», – отмечает собеседник.

«Что касается содержательной части, я полагаю, что России удалось доходчиво и понятно донести свою позицию до зарубежной аудитории. Более того, многие слова Путина, которые кажутся нам очевидными и уже привычными, являются совершенно новыми для западной публики», – подчеркнул он. Резюмируя, Бордачев отметил, что «благодаря этому интервью мир стал еще более разнообразным в плане идей и мнений».

Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тыс., а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 1 млн.

Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

В интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода. Впоследствии часть южных земель попала под власть Польско-Литовского княжества, где местных жителей пытались лишить собственной идентичности.

Затем население территории современной Украины добровольно обратилось к Москве, чтобы она их «забрала к себе». Уже перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать идею украинизации с целью ослабить Россию. А в период СССР союзная республика получила большое количество земель, исторически в нее не входивших.

При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

«Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.

На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

Между тем, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.