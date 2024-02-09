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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    Путин: Маска остановить невозможно
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    Путин указал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин рассказал Карлсону о кричащих «русские не сдаются» солдат ВСУ
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
    Путин заявил о некомпетентности властей Германии
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

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    9 февраля 2024, 13:56 • Новости дня

    Политолог: Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России

    Политолог Бордачев: Многие привычные для россиян слова Путина оказались новыми для западной аудитории

    Политолог: Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Американский журналист Такер Карлсон выступает против действующей администрации США, поэтому он подвергся критике за интервью с Путиным. России, в свою очередь, эта беседа важна потому, что глава государства смог доходчиво объяснить позицию Москвы зарубежной аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

    «Чтобы понять, почему западные СМИ критикуют Карлсона, я бы разделил вышедшее интервью на два сюжета. Первый – это непосредственно содержательная часть беседы, которая более всего интересует наших граждан и напрямую связана с российскими интересами. Второй аспект – это личность самого журналиста», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Карлсон имеет ярко выраженную политическую позицию и находится в конфронтации с действующей администрацией США. Соответственно, нападки на журналиста – это часть внутренней борьбы в самих Штатах. Европейские союзники Вашингтона также исходят из того, что любая оценка интервью должна быть в интересах Белого дома», – отмечает собеседник.

    «Что касается содержательной части, я полагаю, что России удалось доходчиво и понятно донести свою позицию до зарубежной аудитории. Более того, многие слова Путина, которые кажутся нам очевидными и уже привычными, являются совершенно новыми для западной публики», – подчеркнул он. Резюмируя, Бордачев отметил, что «благодаря этому интервью мир стал еще более разнообразным в плане идей и мнений».

    Ранее бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. За первые пять часов видео набрало более 50 млн просмотров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Количество репостов превысило 150 тыс., а отметку «нравится» поставили уже более 470 тыс. человек. На YouTube число просмотров превысило 1 млн.

    Президент Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа.

    Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. При этом с момента публикации интервью 9 февраля в 02.00 мск и до 08.00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций. Позитивных комментариев в обсуждениях было на 40% больше, чем негативных.

    В интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода. Впоследствии часть южных земель попала под власть Польско-Литовского княжества, где местных жителей пытались лишить собственной идентичности.

    Затем население территории современной Украины добровольно обратилось к Москве, чтобы она их «забрала к себе». Уже перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать идею украинизации с целью ослабить Россию. А в период СССР союзная республика получила большое количество земель, исторически в нее не входивших.

    При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

    В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

    Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

    Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

    «Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнёров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.

    На фоне ажиотажа в соцсетях западная пресса начала активно критиковать интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Журналист обвиняется в продвижении «пропаганды Кремля», а повествование президента России СМИ называют несвязным и делающим большой упор на историческую справку, которой глава государства посвятил часть беседы.

    Отреагировали на беседу и западные политики. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал американцев не верить тому, о чем говорит Владимир Путин. Причем заявление прозвучало еще до того, как беседа была опубликована.

    В свою очередь евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, выразил другую точку зрения. Он отметил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада кажется «еще более острым».

    Между тем, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что журналист «не струсил и не сдулся». «Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.

    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    8 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимир, сообщил, что много лет не общается с родственником.

    По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.

    Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.

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    8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.

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    8 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    В США рассказали об уничтоженных ВС России запасах ВСУ в зоне спецоперации

    Армия России нанесла точные удары по складам с остатками вооружений ВСУ, пишет газета New York Post.

    Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.

    Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    8 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщается в его Telegram-канале.

    «Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.

    «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.

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    Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».

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    8 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Он также сообщил, что в ходе заседания Киевсовета также рассмотрят вопрос дерусификации ряда других улиц украинской столицы, передает ТАСС.

    Новые топонимы тоже будут связаны с вооруженными силами страны. Ранее в Киеве переименовали библиотеки имени Горького, Маяковского и Симонова.

    Коментарии (20)
    8 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного

    Подоляк назвал причины смены главкома ВСУ Залужного на Сырского

    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram- канале.

    Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного и кадровых перестановках в ВСУ обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; не допустить стагнации на линии фронта; найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Ранее Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Коментарии (7)
    8 февраля 2024, 17:30 • Новости дня
    Украинские военные начали дезертировать из ВСУ из-за остановки помощи США

    NYT: Из-за остановки помощи США украинские военные остались без боеприпасов и дезертируют

    Украинские военные начали дезертировать из ВСУ из-за остановки помощи США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка военной помощи со стороны США спровоцировала рост дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет американская газета The New York Times.

    Как заявил капитан ВСУ, член разведывательного подразделения Олег Войцеховский, количество дезертиров невелико, но их поток постоянен, пишет NYT, передает РЕН ТВ.

    В статье отмечается, что украинские военные испытывают неуверенность относительно будущих поставок боеприпасов со стороны Запада.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук предрек рост дезертирства в рядах ВСУ.

    Коментарии (6)
    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня
    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    Главное
    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США
    Госдеп: Полученная от Эквадора военная техника из России будет передана Украине
    Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею
    Названа причина смерти сооснователя «Машины времени» Борзова
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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