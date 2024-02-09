Эдгар Запашный решил снять документальный фильм в зоне СВО

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что отправится в зону СВО для съемок фильма о героях

Tекст: Денис Тельманов

«В течение этого же месяца я в очередной раз поеду с группой снимать про трех героев СВО уже непосредственно там на месте. Я проведу с ребятами несколько дней», – сказал Запашный, передает РИА «Новости».

Он добавил, что съемки войдут в телепроект «Мужики» на на телеканале «Звезда».

«Мы снимаем про тех ребят военных, которые по тем или иным причинам оказались в зоне специальной военной операции», – отметил Запашный.

По его словам, одна из программ будет посвящена командиру отряда «Эспаньола», в котором находится львица.

Он напомнил, что вместе с братом начал помогать жителям Донбасса еще с начала Майдана.

«Мы буквально сразу поняли, что ситуация будет усугубляться, и после обстрелов Донецка, Луганска, после прямых попаданий в цирк мы провели не одну акцию для помощи, сами были там не однажды на протяжении девяти лет. Последний раз я был в Мариуполе месяц назад», – подчеркнул директор Большого Московского цирка.