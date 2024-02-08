Эксперт: Наука стала фундаментом для построения технологического суверенитета России

Tекст: Андрей Резчиков

«Стратегия научно-технологического развития России приравнена Владимиром Путиным к Стратегии национальной безопасности, они пересекаются. Стратегия нацбезопасности включает в том числе развитие ядерной энергетики в космосе, а это и есть передовая современная наука. Кроме того, сегодня, когда технологии становятся все более сложными, наука стала производительной силой. Именно на научной основе можно развивать промышленность, производство, экономику в целом», – считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

«В 1961 году президент США Джон Кеннеди заявил, что Соединенные Штаты отстают от СССР по развитию науки и образования. С тех пор Штаты вложили огромные, не сравнимые с возможностями Советского Союза, средства, чтобы нас догнать. Поэтому наука – ключевое направление, – продолжил Журавлев. – Создание технологий будущего возможно только благодаря науке. Россия великая держава в том числе потому, что мы, как и американцы, обладаем всем набором научных направлений, даже Европа не может себе этого позволить».

Собеседник особо отметил внимание президента Владимира Путина к достижениям российской науки, отечественным инновациям, которые становится фундаментом для построения технологического суверенитета России. «В ближайшее время Россия активно нарастит свои усилия в области IT и биотехнологий. А третий ответ будет более стратегическим и менее очевидным – нужно найти то, что будет важно не завтра, а послезавтра. И это придется делать. Это не блажь», – отметил спикер.

В то же время без господдержки науки быть не может, считает эксперт. «Наука не выдает сразу материально выгодных результатов, она должна получать господдержку. Частная наука была хороша в XIX веке, а сейчас нужны коллайдеры, космические корабли и прочие очень дорогие проекты, которые можно делать только при поддержке государства и с согласия общества. Обязательно должно происходить взаимодействие президента с научной общественностью и с обществом», – пояснил Журавлев.

По словам эксперта, в последние годы темпы развития российской науки заметно ускоряются, а мировой – замедляются. «Мировая наука находится в периоде схоластического развития, ей не хватает новой информации, поэтому приходится выжимать из имеющегося материала как можно больше выводов. А российская наука, наша физика и математика, естествознание – они все говорят о реальности, а не схоластике, именно поэтому наша наука развивается с большей скоростью», – обрисовал ситуацию Журавлев.

Финансирование науки должно увеличиваться, но одновременно с усилением контроля над использованием этих средств, подчеркивает специалист. «Научное развитие в России веками определяла Академия наук, то есть коллектив ведущих ученых, а не министры. Даже при Сталине, который любил вертикаль власти и управляемость, была сохранена Академия наук. Он понимал, что невозможно просто так придумать вектор развития науки, да и сами ученые по отдельности не могут этого сделать, поэтому нужен коллектив. Академия имеет распределительные функции, это не просто группа ученых, которые делятся друг с другом своими знаниями. Это структура, которая говорит о направлениях научного развития», – подытожил научный руководитель Института региональных проблем.

В четверг в День российской науки президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Главными темами мероприятия были обновленная редакция Стратегии научно-технологического развития, вопросы финансовой поддержки отечественной науки и развитие деятельности Российского научного фонда.

«Еще раз подчеркну: по ключевым направлениям – важнейшим для развития страны, для повышения качества жизни граждан – нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции, а там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», – сказал президент.

Глава государства назвал необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий и в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки.

«По объему государственных расходов на науку наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. Сейчас не буду говорить, где именно она находится, но в целом это справедливое замечание, на одном из ведущих мест в мире. Отмечу вместе с тем, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит полтора триллиона рублей», – отметил Путин.

