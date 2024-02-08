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Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН
Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН. По словам главы государства, они должны получать 200 тыс. рублей.
«В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть, до почти шести миллиардов рублей. Также в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам», – заявил Путин, выступая по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН) в Кремле, передает ТАСС.
«Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно: удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. рублей, членкор – 100 тыс. рублей», – отметил президент.
Ранее Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.