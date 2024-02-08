Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тыс. рублей

Tекст: Вера Басилая

«В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть, до почти шести миллиардов рублей. Также в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам», – заявил Путин, выступая по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН) в Кремле, передает ТАСС.

«Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно: удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. рублей, членкор – 100 тыс. рублей», – отметил президент.

Ранее Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.