Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ

Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.5 комментариев
Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.5 комментариев
За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.29 комментариев
Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.6 комментариев
Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма
Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.
По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.
«Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.
Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.
Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».
Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».
Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.
Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.
Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС
По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».
Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.
Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.
Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.
По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.
Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана
Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.
Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.
Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.
Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.
Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа
Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».
«Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.
По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».
Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.
Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.
Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ
В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.
На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.
Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.
Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».
Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.
Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет
По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».
Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.
Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.
Сальдо напомнил, что поляк осознал «на собственной шкуре подлость украинских нацистов», когда они бросили его раненым в бою в Крынках, передает RT.
Он добавил, что пленный поляк решил вместе с ВС России освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма.
Губернатор добавил, что польский наемник призвал всех жителей Польши выступить против политики действующих властей, которые закрывают глава на преступления бандеровцев и их последователей.
Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии.
По его словам, российские войска продвигаются вперед на девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска и Авдеевки, передает ТАСС. Райнер указал, что украинским войскам не удается остановить российские атаки.
Ранее ВС России уничтожили САУ Krab и М-777 на Купянском направлении.
Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине
Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области
Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».
Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности
Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.
Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».
Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.
В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.
Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску
Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».
Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».
Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.
Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».
Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».
По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».
Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.
Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.
Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.
24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.
Источники в СБУ подтвердили причастность украинской спецслужбы к убийствам Кивы и Татарского
Также источники в СБУ подтвердили украинским СМИ причастность спецслужбы к убийствам бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и «других» лиц, которых Киев считает «предателями и врагами Украины», передает РИА «Новости».
В СБУ сказали, что «спецоперации», осуществляемые с целью убийства таких людей, сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Также сообщается, что СБУ продолжительное время «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против граждан, которых считает «предателями и коллаборантами».
Напомним, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, который произошел 2 апреля 2023 года, тогда пострадали еще десятки человек. Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.