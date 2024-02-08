Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ

Россия в СБ ООН назвала США соучастниками преступлений Украины

Небензя назвал США соучастниками украинских ударов по Ил-76 и Лисичанску

Tекст: Антон Антонов

Небензя заявил, что у Москвы есть «неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара» по Ил-76 использовался ЗРК Patriot, это «не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником преступления», передает РИА «Новости».

Он также указал на «признание представителя главного управления разведки Украины Скибицкого», который в 2022 году подтвердил, что «для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном». В связи с этим, заявил Небензя, «очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других».

Во вторник состоялось запрошенное Россией заседание Совбеза в связи с недавним обстрелом ВСУ Лисичанска. Представители стран Запада заявили, что ответственность за это преступление якобы несет Россия, поскольку она начала специальную военную операцию на Украине.

Небензя ответил, что без СВО «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день», так как уже «происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», но на Западе «этого не замечали». «Мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», – сказал он, призвав членов СБ и руководство ООН «осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима».

Постпред заявил, что «цель и время нападения были выбраны неслучайно», ВСУ нанесли удар по «едва ли не единственному месту досуга в Лисичанске», когда «семьи вышли на прогулку в выходной день». Указывается, что «удар был нанесен из взрывоопасного оружия большой мощности» – «предположительно, использовались реактивные снаряды РСЗО HIMARS».

По словам постпреда, «украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России».

Кроме того, Небензя отметил, что Киев отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым Ил-76. Более того, почти сразу после удара генштаб ВСУ «торжествующе подтвердил свою причастность», но власти Украины «радикально сменили свою риторику», когда «общественность узнала, что самолет перевозил пленных». Киев боится, что «привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность». Россия же готова предоставить любым международным организациям информацию о результатах расследования.

Кроме того, Небензя сказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, помешавший Киеву заключить договор с Россией, в ответе за гибель десятков тысяч украинцев.

Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.



24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. ВСУ сбили самолет из ЗРК Patriot.