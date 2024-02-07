За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.20 комментариев
Путин обозначил важность увеличения грузоперевозок на Восток
Путин обозначил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на Восток
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении.
На совещании с правительством Путин сообщил, что один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог. «Мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году она должна составить 180 млн тонн, а по итогам 2030-го [года] дойти до 210 [млн тонн]», – приводит его слова ТАСС.
По словам президента, для того чтобы решить эти задачи, необходимо решить ряд вопросов, в том числе по электрификации Восточного полигона.
«Я поздравляю вас и всех специалистов, которые работали и продолжают работать на этом участке. Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Иркутская и Кемеровская области», – сказал глава государства.
Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин доложил, в частности, о завершении работ по первому этапу электроснабжения Восточного полигона. По словам Путина, проделанная работа позволяет значительно увеличить мощность и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах.
Ранее Путин сообщил, что индексация социальных выплат затронула уже 20 млн россиян, всего увеличено более 40 различных выплат.