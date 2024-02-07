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    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    20 комментариев
    7 февраля 2024, 09:33 • Новости дня

    Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

    Такер Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Владимиром Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон не считает, что из-за интервью с российским лидером Владимиром Путиным должен испытывать чувство вины.

    Карлсон заявил каналу «Рен ТВ», что любит Америку и не считает, что предал ее.

    Напомним, публикация Карлсона об интервью с Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

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    5 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Амаяку Акопяну звания Заслуженный артист РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание также присвоено актрисе кино Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, передает ТАСС.

    Акопян начал выступать вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. С 1980-х годов проводил сольные выступления, часто появлялся на телевидении – в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», где исполнял роль волшебника Рахата Лукумыча. Также Акопян снимался в кинокартинах, преимущественно в качестве камео.

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    5 февраля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить экспорт угля из Сибири и Дальнего Востока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину и главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока. Текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.

    В документе говорится о необходимости принять в 2024 году меры по обеспечению вывоза на восток угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области железнодорожным транспортом. Объемы определены соглашениями между РЖД и указанными регионами, передает ТАСС.

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что это поручение говорит о понимании всей серьезности ситуации с угольной отраслью.

    Он отметил, что минувшей осенью правительство Кузбасса активно боролось за вывоз угля из региона. В конце декабря Цивилев подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн.

    «Теперь есть жесткое поручение президента РФ Владимира Путина о выполнении условий соглашения. (…) С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса», – добавил Цивилев.

    Губернатор уточнил, что за последние шесть лет регион не смог вывезти дополнительный уголь в восточном направлении из-за дефицита провозной способности Восточного полигона и ростом грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии. В прошлом году из запланированных 53,1 млн тонн было вывезено 52,75 млн тонн угля.

    Цивилев пояснил, что уголь – один из самых низких по стоимости из общедоступных источников энергии. При этом модернизация ТЭЦ позволит вырабатывать тепло и электроэнергию, увеличивая их КПД почти в 1,5 раза.

    Он отметил, что на данный момент альтернативные источники энергии не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

    Цивилев отметил необходимость обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 37,4% до 52%.

    По данным правительства Кузбасса, в регионе действует 295 лицензий на добычу угля с проектной мощностью до 325 млн тонн угля в год. При этом по итогам 2023 года было добыто 214,2 млн тонн угля.

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    7 февраля 2024, 01:27 • Новости дня
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    Анонс Карлсоном интервью с Путиным набрал более 23 млн просмотров
    @ Tucker Carlson/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсетях о том, что он собирается взять интервью у президента России Владимира Путина, набрала уже более 23 млн просмотров.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) у анонса интервью 23,2 млн просмотров.

    Спустя час после публикации число просмотров превышало 5,2 млн, передает РИА «Новости».

    Примерно за 2,5 часа публикация набрала более 15,2 млн просмотров, передает ТАСС.

    После трех часов с момента анонса число просмотров перевалило за 20 млн.

    Показатель растет практически ежесекундно. Количество подписчиков у Карлсона в X выросло более чем на десятки тысяч и приблизилось к 11,5 млн.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    5 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    От должности освобожден Сергей Вязалов «в связи с переходом на другую работу», а новым генеральным директором МИД назначен Алексей Островский, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ о назначении новым послом России в Японии директора третьего департамента Азии российского Министерства иностранных дел Николая Ноздрева.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин поручил снять возрастные ограничения для бойцов СВО по ипотеке под 2%

    Путин поручил снять ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении дальневосточной ипотеки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на бойцов спецоперации без ограничений по возрасту и семейному положению.

    Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству ... обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции», – говорится в тексте документа.

    Уточняется, что речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

    Ранее Путин заявлял, что социальные пособия и выплаты для всех участников спецоперации на Украине и их родственников должны быть одинаковыми.

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    7 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    Сообщение Карлсона об интервью с Путиным набрало более 51 млн просмотров в X
    @ Richard Drew/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Публикация американского журналиста Такера Карлсона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) об интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 51 млн просмотров.

    Пост был опубликован около 22.00 мск, он набрал 51,3 млн просмотров, свыше 34 тыс. комментариев. 375 тыс. пользователей оставили пометку «нравится», передает ТАСС.

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с Путиным состоится в ближайшее время. Он также заявил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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    5 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком отметил, что показатели работы компании за прошлый год впечатляют.

    «И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.

    Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.

    Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.

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    5 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России

    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России, а космонавта Артемьева – к ордену Гагарина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Космонавт-испытатель Денис Матвеев получил звание Героя России, а летчик-космонавт Олег Артемьев награжден орденом Гагарина, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

    Матвееву присвоено звание Героя России «за мужество и героизм», которые он проявил при длительном космическом полете на МКС, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Артемьев уже имеет звание Героя России. Глава государства представил его к ордену Гагарина за «большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики», а также за «мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета» на МКС.

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    7 февраля 2024, 00:20 • Новости дня
    Белый дом отверг обвинения в попытках помешать интервью Карлсона с Путиным

    Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер отвергла обвинения в попытках Белого дома помешать интервью Карлсона с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не пыталась помешать журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина.

    «Абсолютно нет», – заявила Жан-Пьер, комментируя обвинения, которые высказал Карлсон, передает РИА «Новости».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России состоится в ближайшее время. При этом он заявил, что администрация Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина.

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    4 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поменял председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества», вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова им стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.

    Как говорится, в частности, в опубликованном указе главы государства, включить в состав попечительского совета фонда следующих лиц: «Чихнанчин Ю. В. – директор Росфинмониторинга (председатель совета), исключить Котякова А. О.», передает ТАСС. Согласно документу, состав попечительского совета пополнился еще несколькими участниками, среди которых – экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также произошли изменения в составе наблюдательного совета фонда.

    Тем же указом президент России расширил функции фонда «Защитники Отечества». В частности, теперь он будет информировать ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах, осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей и осуществлять мониторинг удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер соцподдержки и помощи. Еще одно новшество предписывает председателю фонда представлять президенту России утвержденный набсоветом ежегодный отчет о результатах деятельности «Защитников Отечества».

    Ранее фонд «Защитники Отечества» собрал героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО.

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    5 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Экс-президенту РАН Юрию Осипову присвоили звание Героя труда

    Путин присвоил звание Героя труда экс-президенту РАН Юрию Осипову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Указом российского лидера Владимира Путина бывший президент Российской академии наук (РАН) Юрий Осипов удостоен звание Героя труда РФ.

    В указе говорится, что почетное звание присвоено 87-летнему академику «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки», передает ТАСС.

    Ранее звание Героя труда РФ присвоили народному художнику СССР, академику Российской академии художеств Александру Шилову.

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