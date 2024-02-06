В Москве начала работу национальная выставка гражданской авиации Nais

С приветственным словом перед гостями и участниками мероприятия выступил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов и глава Минтранспорта России Виталий Савельев.

Как отметил Белоусов, с 2014 года мероприятие сохраняет за собой статус престижной площадки для дискуссий представителей власти, экспертов и бизнеса, передают «Известия».

«Форум проходит в необычной обстановке, с начала текущего десятилетия российская гражданская авиация переживает одни из самых тяжелых испытаний за всю свою столетнюю историю», – считает он. Белоусов подчеркнул, что, несмотря на это, отмечен рост гражданских авиаперевозок.

Со своей стороны Савельев напомнил: авиаторы России не раз доказывали, что могут добиваться поставленных задач в любых условиях. «Российские авиакомпании перевезли в 2023 году более 105 млн пассажиров, превысив план почти на 2,5 млн», — уточнил он. Из этого числа пассажиров 82,7 млн человек перевезены на внутрироссийских направлениях, на международных – российские авиакомпании перевезли 22,3 млн человек, сообщил глава Минтранспорта.

В ходе выставки компании из Белоруссии, Китая, Ирана и других государств представят на стендах, в частности, подавители дронов, метеорологические системы для обеспечения полетов на аэродроме, созданные в рамках программы импортозамещения, первую в РФ аэродромную прицепную продувочную машину.

Особый фокус экспозиции и программе Nais сделан на инновациях в сфере беспилотной авиации и беспилотных авиационных систем. На выставке представят последние достижения производства и компонентной базы для них, а также различные средства борьбы с беспилотниками.

Участниками выставки стали в том числе московские организации «Элиарс», «Неоскан», «Навигатор Инженерия», а также «Автобау». Санкт-Петербург представлен Институтом авиационного приборостроения «Навигатор».