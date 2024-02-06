Трутнев встретился с вернувшимися из зоны проведения СВО добровольцами

«Сегодня собрались работники аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерства и корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Эти три института делегировали добровольцев, которые полгода выполняли поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Вели свою работу квалифицированно. В свою очередь мы старались обеспечить их всем необходимым, чтобы у них было современное оборудование, и чтобы они выполнили свою работу хорошо», – приводятся слова Трутнева на сайте Минвостокразвития.

«Присутствовали командиры добровольцев. И они отметили, что все несли службу мужественно, умело и осуществляли все необходимое, чтобы приблизить победу России в специальной военной операции. Мы, естественно, за всеми сохранили рабочие места. Обязательно рассмотрим возможность повышения вернувшихся добровольцев. Они себя проявили как люди, для которых служба Родине – не пустой звук, которые готовы служить своей стране на любом месте и в любом качестве. Часть добровольцев на сегодняшней встрече заявили, что хотели бы вернуться в зону специальной военной операции и продолжить борьбу за независимость страны», – сказал Юрий Трутнев.

Семь добровольцев получили от вице-премьера благодарственные письма за службу Родине, проявленное мужество и личный пример самоотверженного выполнения воинского долга в ходе Специальной военной операции.

«Личный состав был в моем подчинении. С них начиналось формирование разведывательной роты БПЛА, работающей на тяжелых авиационных комплексах. Впервые был проведен такой эксперимент, когда действующие сотрудники полпредства ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ встали в строй, прошли обучение и в течение полугода выполняли боевые задачи на соледаро-бахмутском направлении. На сегодняшний день это одно из самых тяжелых и трудных направлений на самом важном участке фронта. Нужно сказать, что наши боевые товарищи с успехом и честью эту задачу выполнили. Я хочу им сказать спасибо и выразить самые теплые слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. Группа не понесла потерь, несмотря на обстрелы с самолета и земли», – рассказал командир бригады боевого управления добровольческого корпуса Министерства обороны РФ Алексей Кондратьев.

Вице-премьер также рассказал, что поддержка не заканчивается на уходе добровольцев в зону СВО. Для модернизации и расширения производств, выпускающих продукцию военного и двойного назначения создана территория опережающего развития «Патриотическая». «Такую поддержку уже получают 14 дальневосточных предприятий, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили – багги, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы, спецодежду и средства защиты, медицинские изделия и лекарства», – рассказал Трутнев.

