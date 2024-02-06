Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с лесными пожарами

Путин поручил обеспечить экспорт угля из Сибири и Дальнего Востока

Tекст: Елизавета Шишкова

В документе говорится о необходимости принять в 2024 году меры по обеспечению вывоза на восток угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области железнодорожным транспортом. Объемы определены соглашениями между РЖД и указанными регионами, передает ТАСС.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что это поручение говорит о понимании всей серьезности ситуации с угольной отраслью.

Он отметил, что минувшей осенью правительство Кузбасса активно боролось за вывоз угля из региона. В конце декабря Цивилев подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн.

«Теперь есть жесткое поручение президента РФ Владимира Путина о выполнении условий соглашения. (…) С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса», – добавил Цивилев.

Губернатор уточнил, что за последние шесть лет регион не смог вывезти дополнительный уголь в восточном направлении из-за дефицита провозной способности Восточного полигона и ростом грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии. В прошлом году из запланированных 53,1 млн тонн было вывезено 52,75 млн тонн угля.

Цивилев пояснил, что уголь – один из самых низких по стоимости из общедоступных источников энергии. При этом модернизация ТЭЦ позволит вырабатывать тепло и электроэнергию, увеличивая их КПД почти в 1,5 раза.

Он отметил, что на данный момент альтернативные источники энергии не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

Цивилев отметил необходимость обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 37,4% до 52%.

По данным правительства Кузбасса, в регионе действует 295 лицензий на добычу угля с проектной мощностью до 325 млн тонн угля в год. При этом по итогам 2023 года было добыто 214,2 млн тонн угля.