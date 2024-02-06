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    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 16:20 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования президенту Чили в связи с лесными пожарами

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Чили Габриэлю Боричу Фонту в связи с последствиями лесных пожаров.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших центральные районы вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    2 февраля в Чили был введен режим чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. В результате стихийного бедствия погибли 122 человека, уничтожены свыше 14 тыс. домов.

    5 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Амаяку Акопяну звания Заслуженный артист РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание также присвоено актрисе кино Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, передает ТАСС.

    Акопян начал выступать вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. С 1980-х годов проводил сольные выступления, часто появлялся на телевидении – в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», где исполнял роль волшебника Рахата Лукумыча. Также Акопян снимался в кинокартинах, преимущественно в качестве камео.

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    5 февраля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить экспорт угля из Сибири и Дальнего Востока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину и главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока. Текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.

    В документе говорится о необходимости принять в 2024 году меры по обеспечению вывоза на восток угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области железнодорожным транспортом. Объемы определены соглашениями между РЖД и указанными регионами, передает ТАСС.

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что это поручение говорит о понимании всей серьезности ситуации с угольной отраслью.

    Он отметил, что минувшей осенью правительство Кузбасса активно боролось за вывоз угля из региона. В конце декабря Цивилев подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн.

    «Теперь есть жесткое поручение президента РФ Владимира Путина о выполнении условий соглашения. (…) С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса», – добавил Цивилев.

    Губернатор уточнил, что за последние шесть лет регион не смог вывезти дополнительный уголь в восточном направлении из-за дефицита провозной способности Восточного полигона и ростом грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии. В прошлом году из запланированных 53,1 млн тонн было вывезено 52,75 млн тонн угля.

    Цивилев пояснил, что уголь – один из самых низких по стоимости из общедоступных источников энергии. При этом модернизация ТЭЦ позволит вырабатывать тепло и электроэнергию, увеличивая их КПД почти в 1,5 раза.

    Он отметил, что на данный момент альтернативные источники энергии не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

    Цивилев отметил необходимость обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 37,4% до 52%.

    По данным правительства Кузбасса, в регионе действует 295 лицензий на добычу угля с проектной мощностью до 325 млн тонн угля в год. При этом по итогам 2023 года было добыто 214,2 млн тонн угля.

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    5 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    От должности освобожден Сергей Вязалов «в связи с переходом на другую работу», а новым генеральным директором МИД назначен Алексей Островский, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ о назначении новым послом России в Японии директора третьего департамента Азии российского Министерства иностранных дел Николая Ноздрева.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    5 февраля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин поручил снять возрастные ограничения для бойцов СВО по ипотеке под 2%

    Путин поручил снять ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении дальневосточной ипотеки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на бойцов спецоперации без ограничений по возрасту и семейному положению.

    Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству ... обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции», – говорится в тексте документа.

    Уточняется, что речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

    Ранее Путин заявлял, что социальные пособия и выплаты для всех участников спецоперации на Украине и их родственников должны быть одинаковыми.

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    5 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России

    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России, а космонавта Артемьева – к ордену Гагарина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Космонавт-испытатель Денис Матвеев получил звание Героя России, а летчик-космонавт Олег Артемьев награжден орденом Гагарина, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

    Матвееву присвоено звание Героя России «за мужество и героизм», которые он проявил при длительном космическом полете на МКС, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Артемьев уже имеет звание Героя России. Глава государства представил его к ордену Гагарина за «большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики», а также за «мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета» на МКС.

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    5 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком отметил, что показатели работы компании за прошлый год впечатляют.

    «И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.

    Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.

    Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.

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    4 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поменял председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества», вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова им стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.

    Как говорится, в частности, в опубликованном указе главы государства, включить в состав попечительского совета фонда следующих лиц: «Чихнанчин Ю. В. – директор Росфинмониторинга (председатель совета), исключить Котякова А. О.», передает ТАСС. Согласно документу, состав попечительского совета пополнился еще несколькими участниками, среди которых – экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также произошли изменения в составе наблюдательного совета фонда.

    Тем же указом президент России расширил функции фонда «Защитники Отечества». В частности, теперь он будет информировать ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах, осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей и осуществлять мониторинг удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер соцподдержки и помощи. Еще одно новшество предписывает председателю фонда представлять президенту России утвержденный набсоветом ежегодный отчет о результатах деятельности «Защитников Отечества».

    Ранее фонд «Защитники Отечества» собрал героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО.

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    4 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Володину 4 февраля исполнилось 60 лет, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

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    5 февраля 2024, 09:38 • Новости дня
    В Сочи отменены десять поездов из-за сошедшего на пути селя

    В Сочи шесть поездов задержаны, десять отменены из-за сошедшего на пути селя

    Tекст: Александра Юдина

    Движение поездов на участке Туапсе – Адлер в Краснодарском крае приостановлено после схода селевых масс, задержаны шесть пассажирских поездов, еще десять отменены.

    В официальном Telegram-канале РЖД указано, что сели нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс – Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы.

    Уточняется, что отменились пригородные поезда № 6803 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6831 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе – Аэропорт Сочи, № 6009 Туапсе – Аэропорт Сочи, № 6013 Туапсе –Имеретинский Курорт, № 6014 Имеретинский Курорт – Туапсе, № 6807 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6809 Туапсе – Имеретинский Курорт, № 6820 Имеретинский Курорт – Сочи и № 6027 Сочи – Аэропорт Сочи.

    Как отметили в Федеральной пассажирской компании, пассажиры поездов дальнего следования, задержанных из-за схода селя на Черноморском побережье, могут сдать билеты или переоформить их в кассах без удержания сборов и доплат.

    Также сообщается, что пассажиры поезда № 305 Москва – Сухум от станции Якорная Щель будут доставлены автобусами до Адлера, а затем поездом по маршруту следования. Пассажиры поезда № 114 Адлер – Санкт-Петербург будут доставлены поездом № 902 «Ласточка» Адлер – Дагомыс с последующей пересадкой на станции Якорная Щель в резервный состав и будут следовать до Санкт-Петербурга.

    По информации мэра города Алексея Копайгородского, не менее 1,8 тыс. пассажиров, следовавших в поездах через Лазаревский район Сочи, было перевезено за минувшую ночь.

    В своем Telegram-канале градоначальник добавил, что 22 автобуса направлено на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт.

    Известно, что для устранения аварии привлечены от РСЧС 39 человек и семь единиц техники, а также более 100 железнодорожников. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь.

    В городе также поддерживают связь с местными жителями. Так, в Лазаревском переселили в ПВР пять человек из частного дома на улице Днепровской из-за подъема уровня воды в реке.

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    5 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Экс-президенту РАН Юрию Осипову присвоили звание Героя труда

    Путин присвоил звание Героя труда экс-президенту РАН Юрию Осипову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Указом российского лидера Владимира Путина бывший президент Российской академии наук (РАН) Юрий Осипов удостоен звание Героя труда РФ.

    В указе говорится, что почетное звание присвоено 87-летнему академику «за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки», передает ТАСС.

    Ранее звание Героя труда РФ присвоили народному художнику СССР, академику Российской академии художеств Александру Шилову.

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    5 февраля 2024, 11:24 • Новости дня
    Путин поручил стимулировать спрос на российскую робототехнику

    Президент Путин поручил создать предложения по стимулированию спроса на российскую робототехнику

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать предложения для стимулирования спроса на отечественные робототехнические решения.

    Среди поручений на сайте Кремля указано, что кабмину необходимо представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов.

    Отмечается, что предложения должны быть сформированы до 30 марта.

    Ранее президент заявил, что сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.

    Напомним, в апреле правительство России поддержало предложение Минцифры о ежегодном проведении в России чемпионата по битве роботов.

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    5 февраля 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество в обмене пленными с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, рассмотрели оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, а также вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, на фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрена возможность по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы.

    По ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

    Стороны договорились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.

    В декабре президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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    5 февраля 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин оценил работу врачей во время СВО

    Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции.

    «Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что в России развитию таких приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества.

    Кроме того, Путин добавил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.

    «Солидный состав участников, насыщенная, содержательная повестка позволяют вам на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов», – добавил президент.

    Путин уверен, что конференция пройдет в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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