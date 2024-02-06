До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату
Апелляционный суд Амстердама обязал нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, которому нанес ножевые ранения, сообщает нидерландский портал Ad.nl.
В 2020 году на семейной вечеринке Промес нанес брату удар ножом. Суд Амстердама приговорил его к 18 месяцам тюрьмы и обязал выплатить 7 тыс. евро пострадавшему. Игрок подал апелляцию, которая не была удовлетворена.
Сумму, которую должен будет заплатить Промес, определят в ходе последующей процедуры, передает ТАСС.
Ранее прокуратура Амстердама потребовала приговорить к девяти годам лишения свободы нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков.