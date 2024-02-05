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Путин поблагодарил президента ОАЭ за посредничество в обмене пленными с Украиной
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, рассмотрели оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, а также вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, на фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрена возможность по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы.
По ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.
Стороны договорились о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.
В декабре президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.