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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 19:07 • Новости дня

    Путин оценил работу врачей во время СВО

    Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции

    «Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что в России развитию таких приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества.

    Кроме того, Путин добавил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.

    «Солидный состав участников, насыщенная, содержательная повестка позволяют вам на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов», – добавил президент.

    Путин уверен, что конференция пройдет в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

    2 февраля 2024, 19:35 • Новости дня
    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест

    Путин хотел показать авторам антироссийских санкций неприличный жест, но воздержался

    Путин: Хочется показать авторам антироссийских санкций неприличный жест
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин хотел показать неприличный жест авторам санкций против России, но воздержался. Глава государства подчеркнул, что у них так и не вышло развалить российскую экономику.

    «Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться», – сказал Путин, выступая на форуме «Все для победы!», передает ТАСС.

    Президент отметил, что России предрекали «спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». «Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек», – сказал Путин.

    «Ничего у них не получится. Наша экономика растет, в отличие от их экономик», – заключил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что русский народ единый и сплоченный, в этом заключается залог успехов и побед.

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    5 февраля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить экспорт угля из Сибири и Дальнего Востока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину и главе РЖД Олегу Белозерову обеспечить вывоз угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока. Текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.

    В документе говорится о необходимости принять в 2024 году меры по обеспечению вывоза на восток угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области железнодорожным транспортом. Объемы определены соглашениями между РЖД и указанными регионами, передает ТАСС.

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что это поручение говорит о понимании всей серьезности ситуации с угольной отраслью.

    Он отметил, что минувшей осенью правительство Кузбасса активно боролось за вывоз угля из региона. В конце декабря Цивилев подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн.

    «Теперь есть жесткое поручение президента РФ Владимира Путина о выполнении условий соглашения. (…) С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса», – добавил Цивилев.

    Губернатор уточнил, что за последние шесть лет регион не смог вывезти дополнительный уголь в восточном направлении из-за дефицита провозной способности Восточного полигона и ростом грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии. В прошлом году из запланированных 53,1 млн тонн было вывезено 52,75 млн тонн угля.

    Цивилев пояснил, что уголь – один из самых низких по стоимости из общедоступных источников энергии. При этом модернизация ТЭЦ позволит вырабатывать тепло и электроэнергию, увеличивая их КПД почти в 1,5 раза.

    Он отметил, что на данный момент альтернативные источники энергии не могут быть конкурентными в выработке тепла, а природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

    Цивилев отметил необходимость обеспечить максимальное развитие когенерации, то есть совместную выработку тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При когенерации КПД станций увеличивается с 37,4% до 52%.

    По данным правительства Кузбасса, в регионе действует 295 лицензий на добычу угля с проектной мощностью до 325 млн тонн угля в год. При этом по итогам 2023 года было добыто 214,2 млн тонн угля.

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    2 февраля 2024, 21:50 • Новости дня
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    Тульская девочка подарила Путину плюшевого зайца «на победу»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал в гостях у сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова и подарил детский компьютер и плюшевого медведя его дочке Полине.

    Получивший коттедж по программе поддержки медработников Ярослав Швецов пригласил Путина в гости. Визит не был запланирован в программе поездки президента.

    «Полина, как зовут нашего президента?» – спросил отец у вышедшей встречать Путина дочки. «Владимир Владимирович», – откликнулась девочка. «Ничего себе, все знаете», – удивился президент, передает ТАСС.

    Путину понравилось, как обустроена детская девочки. В ответ Полина подарила ему плюшевого зайца «на победу». «У нас тоже есть подарки. Если мама разрешит, компьютер детский подарю». «Можно?» – повернулся к Альбине Швецовой Путин. «По расписанию», – ответила та. «По расписанию», – согласился президент и вручил девочке также большого плюшевого медведя.

    Полина также станцевала и прочитала президенту стихотворение Ольги Емельяновой «Любовь к Родине», после чего все отправились пить чай.

    Ранее Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с медперсоналом.

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    5 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Амаяку Акопяну звания Заслуженный артист РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание также присвоено актрисе кино Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной, передает ТАСС.

    Акопян начал выступать вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. С 1980-х годов проводил сольные выступления, часто появлялся на телевидении – в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», где исполнял роль волшебника Рахата Лукумыча. Также Акопян снимался в кинокартинах, преимущественно в качестве камео.

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    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

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    5 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сменил гендиректора МИД России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    От должности освобожден Сергей Вязалов «в связи с переходом на другую работу», а новым генеральным директором МИД назначен Алексей Островский, передает ТАСС.

    Ранее Путин подписал указ о назначении новым послом России в Японии директора третьего департамента Азии российского Министерства иностранных дел Николая Ноздрева.

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    2 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента

    Политолог Кислицына: Труд на благо России является воплощением деятельного патриотизма

    Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В условиях СВО имеет особую важность труд, направленный на пользу страны. И сейчас в работе специалистов оборонных предприятий мы можем видеть проявление настоящей любви к Родине и истинного патриотизма, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. В пятницу в Туле Путин провел встречу с активом участников форума «Все для Победы!»

    «Президент абсолютно прав – труд, направленный на развитие страны, действительно является воплощением патриотизма. В период специальной военной операции этот акцент звучит особенно отчетливо. В труде один из источников консолидации российского общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ.

    «Мне близок такой термин, как «деятельный патриотизм». Он как раз о том, что любовь к Родине выражается в конкретных действиях, направленных на ее развитие. Поэтому труд – это проявление деятельного патриотизма», – подчеркнула собеседница.

    «Как отметил Путин, тот, кто будет быстро и адекватно реагировать на события на поле боя, тот и побеждает. По его словам, российские предприятия справляются с этой задачей, модернизируя вооружения в соответствии с опытом СВО. И тут важен еще один момент: объединение частных инициатив с промышленным и научным потенциалом страны там, где это возможно, полезно и важно. Это дает синергетический эффект и стимулирует успешное развитие России», – указала политолог.

    «Путин в каждом принимаемом решении руководствуется защитой национальных интересов, отстаиванием ценностей, культуры и традиций России. Политический курс главы государства нацелен на то, чтобы обеспечить гражданам России благополучное настоящее и будущее. Поэтому люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента», – резюмировала Кислицына.

    В пятницу президент Владимир Путин в Туле на встрече с участниками форума «Все для Победы» заявил, что успехи на передовой невозможны без предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    «Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства. Вот кто быстрее это всё делает, тот и побеждает», – заявил глава государства, подчеркнув, что российская оборонка демонстрирует сейчас очень хорошие темпы и качество работы,а отечественные новейшие вооружения превосходят зарубежные.

    «Я знаю и больше того – что люди напряженно работают на предприятиях, но, если надо, выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. Что же здесь скажешь? Если прямо на «передке» работают ребята, то это самый настоящий героизм», – отметил Путин.


    В форуме «Все для Победы» приняли  участие более 500 человек из всех регионов России – сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, волонтеры СВО, в том числе участники «швейных» батальонов, военкоры, кибердружинники, врачи и другие.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    2 февраля 2024, 21:20 • Новости дня
    Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с медперсоналом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, открытый в 2023 году, и пообщался с медицинским персоналом.

    «Такое современное оборудование! Мы походили, посмотрели. Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое какое-то пространство. Воздуха много, красиво. Это тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», – передает ТАСС слова президента.

    Медики отметили, что количество пациентов растет, что является общемировой тенденцией. Временно исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Истомин заявил, что в регионе отмечается ежегодный рост больных на 5%, а по заболеваемости Тульская область превышает среднероссийские цифры примерно на 15–20% год.

    Президенту рассказали, что одномоментно медучреждение может принять 340 пациентов. Работающие в клинике сотрудники обеспечены всем необходимым. Средняя зарплата врача составляет почти 100 тыс. рублей, среднего медперсонала – 50 тыс. рублей, младшего – 45 тыс. рублей.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту о реализации региональной программы обеспечения жильем медицинских работников. Уже выделили около 200 квартир, уточнил он.

    На память президент сфотографировался с сотрудниками онкоцентра.

    В пятницу Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме «Все для победы!» Также президент принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны.

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    4 февраля 2024, 09:11 • Новости дня
    Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Володину 4 февраля исполнилось 60 лет, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, орден будет вручен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

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    4 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поменял председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества», вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова им стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.

    Как говорится, в частности, в опубликованном указе главы государства, включить в состав попечительского совета фонда следующих лиц: «Чихнанчин Ю. В. – директор Росфинмониторинга (председатель совета), исключить Котякова А. О.», передает ТАСС. Согласно документу, состав попечительского совета пополнился еще несколькими участниками, среди которых – экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также произошли изменения в составе наблюдательного совета фонда.

    Тем же указом президент России расширил функции фонда «Защитники Отечества». В частности, теперь он будет информировать ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах, осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей и осуществлять мониторинг удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер соцподдержки и помощи. Еще одно новшество предписывает председателю фонда представлять президенту России утвержденный набсоветом ежегодный отчет о результатах деятельности «Защитников Отечества».

    Ранее фонд «Защитники Отечества» собрал героев спецоперации на Втором форуме ветеранов СВО.

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    5 февраля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин поручил снять возрастные ограничения для бойцов СВО по ипотеке под 2%

    Путин поручил снять ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении дальневосточной ипотеки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на бойцов спецоперации без ограничений по возрасту и семейному положению.

    Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству ... обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции», – говорится в тексте документа.

    Уточняется, что речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

    Ранее Путин заявлял, что социальные пособия и выплаты для всех участников спецоперации на Украине и их родственников должны быть одинаковыми.

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    5 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин обратил внимание на высокую чистую прибыль «Интер РАО» за 2023 год

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Интер РАО» Борисом Ковальчуком отметил, что показатели работы компании за прошлый год впечатляют.

    «И рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала, и чистая прибыль 135 млрд [рублей]», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ковальчук в свою очередь отметил, что в 2024 году инвестиции «Интер РАО» составят около 160 млрд рублей.

    Он добавил, что компания не имеет долгов, у нее серьезный запас средств на счетах.

    Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что «Интер РАО» начала строительство Новоленской ТЭС в Якутии.

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    5 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России

    Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России, а космонавта Артемьева – к ордену Гагарина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Космонавт-испытатель Денис Матвеев получил звание Героя России, а летчик-космонавт Олег Артемьев награжден орденом Гагарина, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

    Матвееву присвоено звание Героя России «за мужество и героизм», которые он проявил при длительном космическом полете на МКС, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Артемьев уже имеет звание Героя России. Глава государства представил его к ордену Гагарина за «большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики», а также за «мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета» на МКС.

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