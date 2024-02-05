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Путин оценил работу врачей во время СВО
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции
«Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что в России развитию таких приоритетных направлений здравоохранения уделяется повышенное внимание. Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества.
Кроме того, Путин добавил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.
«Солидный состав участников, насыщенная, содержательная повестка позволяют вам на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, оценить важность объединения усилий специалистов из разных стран для выработки передовых, эффективных стратегий диагностики и лечения опасных заболеваний, широкого внедрения в клиническую практику инновационных технологий и подходов», – добавил президент.
Путин уверен, что конференция пройдет в конструктивном ключе, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере.