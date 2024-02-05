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Девушка с радужными сережками ответила депутату Хинштейну
Арестованная в Нижнем Новгороде за радужные сережки девушка ответила депутату Госдумы Александру Хинштейну
Арестованная на пять суток за ношение сережек в цветах радуги жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова вышла из спецприемника и заявила: она не удивлена тем, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил ее в подмене сережек.
По ее словам, она надевала именно те сережки в виде радужных лягушек, фото которых были опубликованы в СМИ и которые были представлены суду, передает «Газета.Ru».
Ершова отметила, что не удивлена сменой позиции.
«В полиции спросили, где они. Я говорю: они у меня дома лежат. Они говорят: скажи лучше, что выкинула или потеряла, чтобы мы не пошли к тебе домой. Такая ситуация. Из-за этого, видимо, стали говорить, что это вообще не те сережки. Они у меня дома лежали. Папа сказал, что на столе. Скорее всего, так и было. А я на тот момент была в растерянности, в шоке, в стрессе», – пояснила девушка.
Также жительница Нижнего Новгорода добавила, что после выхода из спецприемника опасается за свою безопасность. По ее словам, нахождение там не было «пятизвездочным отелем».
«В камере было очень холодно. Горячая вода – это только в мечтах. Предлагали поработать, помочь, полы помыть – я соглашалась, потому что все равно время есть, что бы и не сделать. Когда посуду мыли – реально просто отогревали руки в теплой воде, потому что в самой камере ее, естественно, нет – только холодная вода… Койка жесткая: пытаешься лечь в одну позу, потому что если сдвинуться, то уже будет больно», – поделилась она.
Между тем защитник арестованной Артем Никитин назвал ее дело «судебной ошибкой» и выразил опасение, что этот случай повлечет за собой другие подобные задержания.
«Исходя из того, как сложилось правоприменение в ее случае, считаем, что это может стать трендом. Трендом правоприменения с низким общим порогом доказывания и произвольного применения решения Верховного суда. Подменой норм закона и произвольного привлечения людей к ответственности по правилам так называемого объективного вменения, когда отсутствует вина либо событие административного правонарушения», – заявил адвокат.
Защитник также отреагировал на заявления Хинштейна, который обвинил Ершову и ее защиту в подмене сережек на суде.
«Мы были удивлены подобной подачей информации: она не соответствует действительности и содержит признаки клеветы в отношении как минимум меня – как защитника. Депутат Хинштейн утверждает, что адвокат предъявил некие сережки. На самом деле это не так. Сережки предъявил отец Анастасии. Он принес их с собой на судебное заседание и предъявил по требованию суда», – заверил Никитин.
Дело задержанной за радужные сережки девушки прокомментировали в Кремле, указав, что в России нет законов, запрещающих радугу.