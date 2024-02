Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за «Песню года»

Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию What Was I Made For?

Tекст: Александра Юдина

Песня What Was I Made For? звучала в фильме «Барби», Айлиш уже получила за нее «Золотой глобус», в этот раз певица получила награду из рук Лайонела Ричи, передает ТАСС.

Также за победу в номинации боролись композиции A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Dance The Night Дуа Липы (также прозвучавшая в фильме «Барби»), Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго и Kill Bill Солана Имани Роу.

Кроме того, «Грэмми» в номинации «Альбом года» четвертый год подряд получила певица Тейлор Свифт, установив тем самым рекорд по числу наград в этой категории за всю историю премии.

Статуэтку за альбом Midnights исполнительнице вручала канадская певица Селин Дион.

Также за премию боролись Джон Батист с альбомом World Music Radio, Майли Сайрус с Endless Summer Vacation, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дель Рей, GUTS Оливии Родриго, The Age Of Pleasure Жанель Монэ, SOS певицы SZA и The Record группы Boygenius.

Известно также, что американская певица Майли Сайрус получила премию «Грэмми» в номинации «Запись года» за композицию Flowers.

В этой номинации ей составляли конкуренцию Worship в исполнении Джона Батиста, What Was I Made For? Билли Айлиш, Vampire Оливии Родриго, Anti-Hero Тейлор Свифт, Kill Bill исполнительницы SZA, Not Strong Enough группы Boygenius, On My Mama Виктории Моне.

Певица получила награду из рук американской актрисы Мерил Стрип.

Напомним, завоевавший три награды на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми» исполнитель Киллер Майк сразу после получения был выведен полицией в наручниках.