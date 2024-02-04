Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
В Совфеде допустили любые изменения в структуре НАТО
Глава международного комитета Совфеда Карасин: В структуре НАТО возможны любые изменения
В структуре НАТО возможны любые изменения, но много и «болтовни», сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Как указал Карасин, поскольку Россия не является членами этого военно-политического блока, «который враждебен» РФ, можно исходить из того, что там возможны любые изменения. По его словам, «фантазия наших недругов не знает конца», у них слишком «много болтовни», передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин заявил, что премьер-министр Виктор Орбан является самым ненадежным членом НАТО.