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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 15:48 • Новости дня

    В Совфеде допустили любые изменения в структуре НАТО

    Глава международного комитета Совфеда Карасин: В структуре НАТО возможны любые изменения

    Tекст: Дарья Григоренко

    В структуре НАТО возможны любые изменения, но много и «болтовни», сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Как указал Карасин, поскольку Россия не является членами этого военно-политического блока, «который враждебен» РФ, можно исходить из того, что там возможны любые изменения. По его словам, «фантазия наших недругов не знает конца», у них слишком «много болтовни», передает РИА «Новости».

    Ранее председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин заявил, что премьер-министр Виктор Орбан является самым ненадежным членом НАТО.

    3 февраля 2024, 18:34 • Новости дня
    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Депутат Вассерман: Данилов понимает, что врет о демилитаризованной зоне до Москвы

    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ VALERI KVIT/EPA/ТАСС

    Угроза Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы – вранье для внутренней аудитории, для тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных есть желание «продвинуть демилитаризованную зону» в Москву.

    «Запад вряд ли обратит внимание на это заявление Данилова. Там сами неплохо умеют блефовать. Эти слова рассчитаны на внутреннюю аудиторию, на тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, то есть это пиар для внутреннего рынка», – считает Анатолий Вассерман, член думского комитета по просвещению.

    «Украинские политики как юристы, они врут всякий раз, когда у них шевелятся губы, как говорится в американской поговорке. Государство, выстроенное вокруг польского заведомо ложного измышления «Украина – не Россия», будет врать во всем, – продолжил депутат. – Украинские политики говорят правду только тогда, когда у них нет иного выхода. Данилов, несомненно, понимает, что врет, но врет в духе двоемыслия. Он как персонаж романа «1984», понимающий, что врет, но в то же время совершенно искренне верит в свою ложь в тот момент, когда ее произносит».

    О том, что Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью местным СМИ.

    Так чиновник отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который считает, что демилитаризованная зона на Украине должна обеспечивать безопасность российских городов от обстрелов. По его словам, российские военные отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов».

    «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», – сказал Путин.

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Forbes: США предали Украину

    Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

    Forbes: США предали Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предал Киев, ограничив поставки оружия и боеприпасов, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    «Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

    По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».

    Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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    3 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, снявшийся в таких популярных сериалах, как «Универ» и «Склифосовский», скончался на 51-м году жизни.

    О смерти актера сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», передает РИА «Новости».

    «Наш театр скорбит – сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», – говорится в сообщении на сайте театра.

    На счету Овчинникова роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», cвященника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке», Лепорелло в «Каменном госте», Нарумова «Пиковой даме» и другие.

    Участвовал в проектах «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    4 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    За три месяца работы выставку «Россия» посетили 6 млн человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье, 4 февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы, пришедший на выставку с супругой Ириной и детьми – 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

    Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на Выставку ровно спустя три месяца после ее открыти,.

    По ее словам, выставке «Россия» исполнилось ровно три месяца, за которые ее посетили шесть миллионов посетителей. Виртуозова поблагодарила посетителей и отметила, что Ямал – очень гостеприимный регион.

    Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семью Дмитрия Ершова ждет очень насыщенная программа – они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики.

    Ранее первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке «Россия».

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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    3 февраля 2024, 19:29 • Новости дня
    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск

    Глава ЛНР Пасечник рассказал о визите экс-разведчика США Риттера в Луганск

    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск
    @ @glava_lnr_info

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный американский военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    В своем Telegram-канале глава ЛНР рассказал, что Риттер посетил дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины, передает РИА «Новости».

    По словам Пасечника, Риттеру было важно своими глазами увидеть последствия украинских обстрелов из поставляемого западом оружия.

    «Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», – написал глава ЛНР.

    Ранее Риттер также посетил Донецк.

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    3 февраля 2024, 20:25 • Новости дня
    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева

    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД Дагестана сообщило о задержании молодого человека, подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева.

    По информации МВД республики, в совершении преступления подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района, передает ТАСС.

    Молодой человек был объявлен в розыск, в течение двух суток сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Хасавюртском районе Дагестана и доставили в отдел полиции.

    Напомним, в ночь на 1 февраля возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, был застрелен 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.

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    4 февраля 2024, 11:38 • Новости дня
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России, сообщил его коллега Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Такер Карлсон, судя по всему, находится в Москве. Он выразил надежду на то, чтобы это было интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Ведомости».

    В Сети также появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    В сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Подождем – увидим». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность интервью Путина Карлсону.

    Напомним, перед началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Карлсона уволили с телеканала Fox News и попробовали запретить ему профессиональную деятельность, надавив на жадность.

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    3 февраля 2024, 17:58 • Новости дня
    В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В США сотрудники полиции обнаружили в гараже американца ракету, которая используется для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

    Как сообщила полиция Белвью, один из жителей города позвонил в музей ВВС в штате Огайо и сообщил о том, что хотел бы пожертвовать вещь, которую ранее его покойный сосед приобрел на распродаже, передает РИА «Новости».

    Впоследствии сотрудники музея доложили в полицию Белвью, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. Прибывшие на место саперы установили, что это неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для транспортировки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

    В прошлом году в одном из жилых домов в Москве нашли растяжку с похожим на гранату предметом.

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    3 февраля 2024, 19:05 • Новости дня
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    @ Marc Engelhardt/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за американских атак по территории Сирии и Ирака.

    Ожидается, что заседание состоится в понедельник в 16.00 по нью-йоркскому времени (00.00 мск 6 февраля), написал Полянский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее в США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. Газета ВЗГЛЯД писала, что, по мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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