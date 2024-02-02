Американский сенатор назвал самого ненадежного члена НАТО

Глава комитета сената США Кардин назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Политик заявил, что в последние дни Орбан «в очередной раз проявил себя как самый ненадежный член НАТО», и рекомендовал ему в ближайшее время одобрить вступление Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

Кардин также выразил обеспокоенность курсом венгерских властей и призвал администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США. Кроме того, политик призвал подумать о введении санкций в отношении Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции и заявил об «эрозии демократических норм» в Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

В четверг лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.