Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Американский сенатор назвал самого ненадежного члена НАТО
Глава комитета сената США Кардин назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО
Премьер-министр Виктор Орбан является самым ненадежным членом НАТО, считает председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин.
Политик заявил, что в последние дни Орбан «в очередной раз проявил себя как самый ненадежный член НАТО», и рекомендовал ему в ближайшее время одобрить вступление Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
Кардин также выразил обеспокоенность курсом венгерских властей и призвал администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США. Кроме того, политик призвал подумать о введении санкций в отношении Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции и заявил об «эрозии демократических норм» в Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.
В четверг лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.