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    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск
    Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28 человек
    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
    США и Британия применили корабли и более 20 истребителей для ударов по Йемену
    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    Москвичей предупредили о гололеде и мокром снеге
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 11:15 • Новости дня

    Бакальчук рассказала о вбросах на фоне пожара на складе Wildberries

    Бакальчук: На фоне пожара на складе Wildberries в Шушарах появилось много вбросов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большое количество вбросов, в том числе фейковых видео, появилось после пожара на складе в Шушарах, Wildberries приходилось искать их источники и срочно опровергать, заявила основательница компании Татьяна Бакальчук.

    Как рассказала Бакальчук, все люди вышли, все живы, здоровы. По ее словам, различные Telegram-каналы публиковали видео, которые не имеют к пожару на Wildberries никакого отношения, поэтому приходилось срочно их опровергать и искать это видео, где оно было до этого в сети, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что все рассказы якобы очевидцев там «записывались неимоверные», что якобы «сотню людей затоптали насмерть». Кроме того, уточнила владелица компании, были и видео, где показывается, что сотрудники безопасности собирают людей и направляют их нужным путем, а также выла еще история, что при срабатывании пожарной безопасности блокируются определенные двери, открываются другие, и нужно людей туда просто направить. Бакальчук отметила, что это классическая история, как например то, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, нужно идти на лестницу.

    В понедельник в Wildberries опровергли проведение следственных действий дома у Бакальчук.

    Ранее Бакальчук дала показания в управлении СК в Санкт-Петербурге по делу о пожаре. Она заявила, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.

    3 февраля 2024, 13:28 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»

    Песков: Приезд Нуланд в Киев не кончается добром для Украины

    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим для Украины, американцы продолжают провоцировать киевские власти на войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

    Комментарий Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Представитель Кремля напомнил, что в 2014 году Нуланд «раздавала пирожки» в Киеве, и добром это не кончилось, передает ТАСС.

    Он также ответил на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя». Песков подчеркнул, что поставки США Украине не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО, все цели будут достигнуты. По его словам, США, будучи прямым участником конфликта на Украине, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны, делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали.

    Ранее Нуланд во время визита в Киев заявила о «сюрпризах» для России на поле боя. Между тем, ее приезд на Украину связали с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    3 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой

    Yonhap: Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове, сообщило агентство Yonhap.

    Агентство пишет, что послу был выражен протест, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Южной Кореи назвали заявления Захаровой о ситуации на Корейском полуострове «грубыми, невежественными, предвзятыми и недостойными представителя МИД страны».

    Мария Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Еля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Северной Кореи. По ее словам, главная причина роста напряженности на полуострове – «нахрапистая политика США и их союзников».

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    3 февраля 2024, 18:34 • Новости дня
    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Депутат Вассерман: Данилов понимает, что врет о демилитаризованной зоне до Москвы

    Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ VALERI KVIT/EPA/ТАСС

    Угроза Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы – вранье для внутренней аудитории, для тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных есть желание «продвинуть демилитаризованную зону» в Москву.

    «Запад вряд ли обратит внимание на это заявление Данилова. Там сами неплохо умеют блефовать. Эти слова рассчитаны на внутреннюю аудиторию, на тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, то есть это пиар для внутреннего рынка», – считает Анатолий Вассерман, член думского комитета по просвещению.

    «Украинские политики как юристы, они врут всякий раз, когда у них шевелятся губы, как говорится в американской поговорке. Государство, выстроенное вокруг польского заведомо ложного измышления «Украина – не Россия», будет врать во всем, – продолжил депутат. – Украинские политики говорят правду только тогда, когда у них нет иного выхода. Данилов, несомненно, понимает, что врет, но врет в духе двоемыслия. Он как персонаж романа «1984», понимающий, что врет, но в то же время совершенно искренне верит в свою ложь в тот момент, когда ее произносит».

    О том, что Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью местным СМИ.

    Так чиновник отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который считает, что демилитаризованная зона на Украине должна обеспечивать безопасность российских городов от обстрелов. По его словам, российские военные отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов».

    «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», – сказал Путин.

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    3 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

    Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

    Педиатру запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тушинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной поликлиник Москвы за распространение ложной информации об армии России после сделанных ею на приеме пациентов высказываний, сообщили в суде.

    В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

    Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела,  отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

    О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

    На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    3 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО

    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России Зиновьев раскритиковал заявления Сеула об СВО

    Вызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления южнокорейских властей о специальной военной операции России на Украине, появившиеся в местных СМИ, непозволительны, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

    На встрече в МИД Южной Кореи, куда Зиновьев был вызван из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове, был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в том числе касающихся СВО, сообщило посольство в Telegram-канале по итогам встречи дипломата с замминистра иностранных дел Южной Кореи, передает ТАСС.

    Ранее власти Республики Корея вызвали в МИД посла России в Сеуле из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове.

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    3 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Forbes: США предали Украину

    Forbes: США предали Украину, остановив поставки оружия

    Forbes: США предали Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предал Киев, ограничив поставки оружия и боеприпасов, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    «Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», – говорится в статье Экса в Forbes, передает РИА «Новости».

    Автор отмечает, что запасы артиллерийских и ракетных снарядов у Украины истощаются, и украинские военные вынуждены беречь их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

    По его мнению, такое положение ВСУ позволяет силам России размещать тяжелое вооружение ближе к передовой, тогда как еще год назад «российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта».

    Ранее Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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    3 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, снявшийся в таких популярных сериалах, как «Универ» и «Склифосовский», скончался на 51-м году жизни.

    О смерти актера сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», передает РИА «Новости».

    «Наш театр скорбит – сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», – говорится в сообщении на сайте театра.

    На счету Овчинникова роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», cвященника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке», Лепорелло в «Каменном госте», Нарумова «Пиковой даме» и другие.

    Участвовал в проектах «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».

    Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.

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    3 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

    Глава СНБО Данилов: Украина подвинет демилитаризованная зону до Москвы

    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    @ Alexander Rekun/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, заявил глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинскому радио».

    «Эта демилитаризованная зона [о которой говорил Путин] будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга. Мы ее обязательно подвинем… не ближе Урала», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он также заявил, что «эта зона будет проходить совсем по другим меридианам и параллелям, точно на территории России, а не на Украине.

    По мнению Данилова, такой шаг должен ознаменовать «ответ цивилизованного мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский решил узаконить терроризм против России.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    3 февраля 2024, 19:29 • Новости дня
    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск

    Глава ЛНР Пасечник рассказал о визите экс-разведчика США Риттера в Луганск

    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск
    @ @glava_lnr_info

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный американский военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    В своем Telegram-канале глава ЛНР рассказал, что Риттер посетил дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины, передает РИА «Новости».

    По словам Пасечника, Риттеру было важно своими глазами увидеть последствия украинских обстрелов из поставляемого западом оружия.

    «Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», – написал глава ЛНР.

    Ранее Риттер также посетил Донецк.

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    3 февраля 2024, 17:58 • Новости дня
    В гараже американца нашли ракету для доставки ядерной боеголовки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В США сотрудники полиции обнаружили в гараже американца ракету, которая используется для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

    Как сообщила полиция Белвью, один из жителей города позвонил в музей ВВС в штате Огайо и сообщил о том, что хотел бы пожертвовать вещь, которую ранее его покойный сосед приобрел на распродаже, передает РИА «Новости».

    Впоследствии сотрудники музея доложили в полицию Белвью, что в гараже одного из домов находится ракета военного образца. Прибывшие на место саперы установили, что это неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie, предназначенная для транспортировки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

    В прошлом году в одном из жилых домов в Москве нашли растяжку с похожим на гранату предметом.

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    3 февраля 2024, 20:25 • Новости дня
    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева

    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД Дагестана сообщило о задержании молодого человека, подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева.

    По информации МВД республики, в совершении преступления подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района, передает ТАСС.

    Молодой человек был объявлен в розыск, в течение двух суток сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Хасавюртском районе Дагестана и доставили в отдел полиции.

    Напомним, в ночь на 1 февраля возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, был застрелен 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.

    Коментарии (3)
    3 февраля 2024, 19:05 • Новости дня
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    @ Marc Engelhardt/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за американских атак по территории Сирии и Ирака.

    Ожидается, что заседание состоится в понедельник в 16.00 по нью-йоркскому времени (00.00 мск 6 февраля), написал Полянский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее в США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. Газета ВЗГЛЯД писала, что, по мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.

    Коментарии (16)
    3 февраля 2024, 14:07 • Новости дня
    Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке

    Эксперт Надеин-Раевский: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке

    Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке
    @ Capt. Robyn Haake/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Американцы не до конца рассчитали ответную реакцию на свои удары, которые приведут к тому, что каждая из группировок, каждое из затронутых подразделений шиитских организаций начнет мстить и наносить ответные удары, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Виктор Надеин-Раевский. В ночь на субботу США атаковали ракетами десятки целей в Ираке и Сирии.

    «Удары США приведут к тому, что каждая из группировок, каждое из затронутых подразделений шиитских организаций начнет мстить и наносить ответные удары. Ящик Пандоры открыт. Так принято, и по-другому никогда не было», – считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

    «Когда американцы планировали удары, по-видимому, не до конца рассчитали ответную реакцию. То есть развязана большая война с шиитами практически на всем пространстве Ближнего Востока», – добавил востоковед.

    По прогнозу эксперта, к мести шиитов присоединятся йеменские хуситы, а «масштаб мести будет зависеть от вооружений в их распоряжении». «У хуситов, благодаря Ирану, есть современные высокоточные ракеты большой дальности, это не ракеты ХАМАС из водопроводных труб. А беспилотники производят на месте практически все боевые шиитские организации... То есть попытки чистой силы США контрпродуктивны, они спровоцируют дополнительные удары по американским базам, а их хватает на территории Ближнего Востока, прежде всего в странах Персидского Залива», – добавил востоковед.

    По мнению спикера, остановить нападения на американские базы можно только после прекращения операции Израиля в секторе Газа. «Все решается очень просто – должна быть устранена сама причина. Но американцы пока не собираются устранять ее. Есть слухи о договоренности длительного прекращения огня с ХАМАС. Это, пожалуй, единственно возможный путь остановить масштабное распространение конфликта на весь Ближний Восток», – подытожил эксперт.

    В ночь на субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним формированиям. Среди пораженных целей названы командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для проиранских боевиков.

    Президент США Джо Байден заявил, что ответ «продолжится, когда и где мы выберем». Байден заверил, что «США не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но подчеркнул, что на попытки навредить США последует реакция.

    В минобороны Сирии заявили, что в результате атаки погибли мирные жители и военные, разрушены объекты.

    Американцы решили нанести удары в ответ на нападение 28 января неопознанного беспилотника базу США Tower 22 на севере Иордании. В результате атаки погибли трое американских военных и более 40 человек получили ранения. Это нападение стало первым с момента начала войны между Израилем и ХАМАС осенью прошлого года. На объекте размещены около 350 американских военнослужащих. База находится недалеко от демилитаризованной зоны на границе между Иорданией и Сирией.

    Иран отрицает свою причастность к нападению.

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Республиканцы стали собирать в Техасе собственную армию

    Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об отправке бойцов Национальной гвардии в Техас для защиты южных границ страны. Это решение принято на фоне ухудшения миграционного кризиса, а также обострения конфликта республиканских регионов с федеральным центром. Чем грозят администрации Джо Байдена военные акции южных штатов? И как сложившаяся ситуация повлияет на предстоящие президентские выборы? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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