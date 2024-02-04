Бакальчук рассказала о вбросах на фоне пожара на складе Wildberries

Бакальчук: На фоне пожара на складе Wildberries в Шушарах появилось много вбросов

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказала Бакальчук, все люди вышли, все живы, здоровы. По ее словам, различные Telegram-каналы публиковали видео, которые не имеют к пожару на Wildberries никакого отношения, поэтому приходилось срочно их опровергать и искать это видео, где оно было до этого в сети, передает РИА «Новости».

Она добавила, что все рассказы якобы очевидцев там «записывались неимоверные», что якобы «сотню людей затоптали насмерть». Кроме того, уточнила владелица компании, были и видео, где показывается, что сотрудники безопасности собирают людей и направляют их нужным путем, а также выла еще история, что при срабатывании пожарной безопасности блокируются определенные двери, открываются другие, и нужно людей туда просто направить. Бакальчук отметила, что это классическая история, как например то, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, нужно идти на лестницу.

В понедельник в Wildberries опровергли проведение следственных действий дома у Бакальчук.

Ранее Бакальчук дала показания в управлении СК в Санкт-Петербурге по делу о пожаре. Она заявила, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.