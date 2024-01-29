Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
В Wildberries опровергли проведение следственных действий дома у Бакальчук
Информация о проведении следственных действий в квартире у основательницы и гендиректора маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, документы также не изымались, сообщили в пресс-службе компании.
В Wildberries уточнили, что после визита правоохранительных органов в офис компании по домашнему адресу Бакальчук доставили повестку о даче показаний по делу о крупном пожаре на складе в Шушарах, передает ТАСС.
«Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Бакальчук дала показания в управлении СК в Санкт-Петербурге по делу о пожаре. Она заявила, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.