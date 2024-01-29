В Wildberries опровергли проведение следственных действий дома у Бакальчук

Tекст: Елизавета Шишкова

В Wildberries уточнили, что после визита правоохранительных органов в офис компании по домашнему адресу Бакальчук доставили повестку о даче показаний по делу о крупном пожаре на складе в Шушарах, передает ТАСС.

«Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Бакальчук дала показания в управлении СК в Санкт-Петербурге по делу о пожаре. Она заявила, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего.