Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.5 комментариев
Бакальчук дала в СК показания по пожару на складе Wildberries в Петербурге
Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в управлении СК в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе онлайн-ретейлера, подчеркнув, что компания заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего, сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению компании, 22-23 января основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук работала в Петербурге, где дала развернутые показания в СК и подчеркнула, что Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин инцидента, передает ТАСС.
Ранее Бакальчук поблагодарила за поддержку в связи с пожаром на складе в Шушарах в Петербурге и заявила, что компания работает над реконструкцией логистики.
Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.