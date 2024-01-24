Бакальчук дала в СК показания по пожару на складе Wildberries в Петербурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению компании, 22-23 января основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук работала в Петербурге, где дала развернутые показания в СК и подчеркнула, что Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин инцидента, передает ТАСС.

Ранее Бакальчук поблагодарила за поддержку в связи с пожаром на складе в Шушарах в Петербурге и заявила, что компания работает над реконструкцией логистики.

Напомним, в поселке Шушары в Петербурге на складе Wildberries произошел пожар. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. метров. Ущерб от пожара оценили в 10-11 млрд рублей.