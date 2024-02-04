Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
ВС США уничтожили крылатую ракету хуситов в Йемене
СЕНТКОМ: ВС США уничтожили крылатую ракету хуситов в Йемене
Военные США нанесли очередной удар по территории Йемена, целью стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», сообщило в субботу Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
По сообщению ведомства, 4 февраля силы СЕНТКОМ обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена, определили, что она готова к удару по коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе и нанесли по ней удар, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу США ударили по четырем готовым к запуску беспилотникам на подконтрольных хуситам территориях.