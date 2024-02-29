Путин: Россия всегда будет помнить своих павших героев

Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

«Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

«Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

«То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

«Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.



Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.