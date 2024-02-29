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    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

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    29 февраля 2024, 12:33 • Новости дня

    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно

    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые возможности российских Вооруженных сил увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    «Боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», – заявил Путин.

    Не мы начинали войну на Донбассе, отметил глава государства, «но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан».

    Российские силы, по словам президента, уверенно наступают по целому ряду направлений.

    Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, указал Путин. Он отметил также, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

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    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    28 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Группу диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    В Херсонской области группу украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    «Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал Василенко РИА «Новости».

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулемётов, миномётов и ПТРК.

    «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале.

    В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили. В ходе допроса было установлено, что десантные группы относятся к 73-му морскому центру ССО ВСУ.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России. Он отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги.

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    28 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы

    Член СПЧ Брод: Оскорбления в адрес участников СВО – повод для вмешательства следственных органов

    Член СПЧ: Любые формы дискриминации участников СВО недопустимы
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную чёрствость части российского общества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее Следственный комитет завел дело против владелицы кафе в Люберцах, не пустившей участников СВО в свое заведение.

    «К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее такие ситуации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли её участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

    «Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

    «Также существует ещё одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – резюмировал Брод.

    Ранее Следственный комитет России начал расследование после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах. Напомним, владелица не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост. Telegram-канал ведомства сообщает, что уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

    В Следственном комитете отметили, что активисты одной из общественных организаций написали обращение на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщили о данном инциденте. Кроме того, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию ВСУ.

    Напомним, ранее владелица Strong Coffee Алена Полякевич в профиле в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказала, как выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя мягко говоря не очень», пишет «Коммерсант». Ранее ее уже признали виновной по статье о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), также отмечает «Коммерсант». По сообщению МВД, девушку оштрафовали на 45 тыс. руб.

    Отметим, что подобные случаи происходили и ранее в других регионах страны. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из заведений «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму. ТАСС отмечает, что полиция начала проверку по данному факту.

    В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    Президент отметил, что стратегические силы сдерживания находятся в полной боевой готовности.

    По словам Путина, все, что было обещано по время послания во время 2018 года, – все сделано.

    «В боях уже применялись комплексы «Кинжал» и «Циркон». На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и другие новинки ОПК. Эти вооружения подтвердили свои характеристики. Завершаются испытания «Буревестника» и «Посейдона». В войска поставлены ракеты «Сармат», Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве», – передает ТАСС слова Путина.

    Президент добавил, что Россия продолжает работу над целым рядом перспективных систем вооружений, о них скоро узнают.

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    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас» скопления личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 ВКС смогли поразить опорные пункты, а также скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении, передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров. В итоге все намеченные цели были успешно поражены.

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    28 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО

    Захарова заявила об отсутствии влияния новых санкций ЕС на ход СВО

    Захарова: Новые санкции ЕС не повлияют на ход СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Очередной пакет санкций, введенный Евросоюзом против России, никак не скажется на ходе специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя 13-й пакет санкций ЕС, Захарова заявила, что Россия выработала достаточный иммунитет, чтобы «успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», передает ТАСС.

    Новые ограничения не способны изменить ход спецоперации и оказать влияние на реализацию внешнеполитического курса России, отметила дипломат.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

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    29 февраля 2024, 03:07 • Новости дня
    Российской армии пообещали тысячи ударных беспилотников «Скальпель» до конца года

    КБ «Восток»: Российская армия в 2024 году получит несколько тысяч ударных беспилотников «Скальпель»

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная беспилотная платформа «Скальпель» запущена в серийное производство, до конца 2024 года будет произведено несколько тысяч экземпляров изделий, сообщили в конструкторсоком бюро «Восток», где разработали дрон.

    «Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее «Скальпель» продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом», – приводит ТАСС заявление КБ.

    Отмечается, что новый барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. Сейчас разработчики модернизировали пусковую катапульту, сделав ее более компактной и быстроразвертываемой. Кроме того, обновилась система связа беспилотника.

    Масса полезной нагрузки дрона составляет 5 кг, он может летать на скорости 120 км/ч на дальность 40 км.

    Ранее сообщалось, что первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО. Сейчас ведется работа над добавлением в них машинного зрения

    Также глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

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