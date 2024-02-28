В Туле создали собственное ПО для управления дронами

Военный эксперт объяснил использование ВСУ танков Abrams под Авдеевкой

Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие закончились

Tекст: Ольга Никитина

Мураховский уточнил РИА «Новости», что речь идет о трех или четырех машинах, которые ВСУ пришлось задействовать.

Танки Abrams M1A1 FEP, по его словам, имеют урезанную версию бронирования. В частности, с них сняли комплекты урановой брони. Кроме того, на танках установлена урезанная версия комплекта связи.

Также, по словам военного аналитика, эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств борьбы с беспилотниками.

Для российских военных это легкая цель, заключил Мураховский.

В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.