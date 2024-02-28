В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.0 комментариев
В Туле создали собственное ПО для управления дронами
Тульские разработчики из центра беспилотных систем «Скат» создали комплекс управления с собственным программным обеспечением, об этом доложили главе Минобороны Сергею Шойгу.
Комплекс наземного управления с собственным ПО и выносными точками доступа позволяет оператору управлять на удалении широким рядом устройств, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Министру представили разработки, позволяющие проводить полеты дронов на нестандартных частотах и применять их в сложных погодных условиях.
Ранее Шойгу ознакомился с разработанной в Туле системой защиты РЛС.