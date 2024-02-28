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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 19:48 • Новости дня

    Патрушев заявил о конце гегемонии США

    Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят создать «вассалов» по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжают попытки привести к власти подконтрольные правительства по всему миру, но Вашингтон теряет свою гегемонию и не может с этим смириться, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    В интервью «Российской газете» Патрушев рассказал, что Вашингтон хочет поставить во власти независимых государств подконтрольных США лидеров и вынашивает идею фикс – сделать из них вассалов, заставить забыть историю и национальные интересы.

    Секретарь Совбеза указал, что развивается многополярное мироустройство, и США теряют свою гегемонию, а это реальность, с которой Вашингтон не может смириться.

    Ранее Патрушев заявил, что международная обстановка беспрецедентно обострилась, поскольку Запад стремится любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах.

    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

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    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 03:48 • Новости дня
    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»

    Армия США опубликовала доклад о предполагаемой тактике Вооруженных сил России

    Армия США опубликовала доклад «Русская тактика»
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликован доклад сухопутных войск США «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.

    Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?» в соцсетях американских сухопутных войск. В нем говорится о «тактике России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров», передает ТАСС.

    Указывается, что военная доктрина России оценивается «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях». Доклад, как сообщается, должен стать «основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях».

    По версии авторов документа, в докладе раскрыты «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

    Однако, как признали авторы доклада, в нем не отражены методы боевых действий российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. Авторы пояснили, что для оценки влияния СВО необходимо «некоторое время».

    В сентябре были опубликованы материалы об облике армии США будущего, в которых говорится, что США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 18:14 • Новости дня
    Байден решил пройти медицинский осмотр

    В Белом доме сообщили о решении Байдена пройти медицинский осмотр

    Байден решил пройти медицинский осмотр
    @ Yuri Gripas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Регулярный медицинский осмотр пройдет президент США Джо Байден в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Позже будет опубликован отчет о состоянии здоровья американского лидера, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    27 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили

    The National Interest: Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили

    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили
    @ Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Используемые украинскими военными танки Abrams производства США сильно переоценили, пишет издание The National Interest.

    В публикации подчеркивается, что M1 Abrams, вероятно, «значительно переоценен», как и британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2, передает RT.

    Автор материала также отметил, что украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    28 февраля 2024, 05:31 • Новости дня
    Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Все четыре лидера поняли серьезность ситуации... ЛОни услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ о том, что Украина потеряла позиции», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

    ПРресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет тяжелые последствия.

    «Нужно увидеть продвижение вперед в дополнительном финансировании. Этого хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

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    26 февраля 2024, 06:28 • Новости дня
    В Конгрессе предсказали попытку импичмента Трампа после выборов в США

    Конгрессвумен Тейлор-Грин предупредила об угрозе импичмента Трампа в случае его победы на выборах президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонников экс-президента США Дональда Трампа будут называть пророссийскими, а самому Трампу грозит импичмент в случае победы на выборах главы государства, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

    Республиканка в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что всем тем, кто «заботится об Америке, об американском народе, о заработанных трудом долларах», нужно быть готовыми к обвинениям в поддержке России, передает ТАСС.

    По ее словам, члены Демократической партии США «знают, что Трамп победит» на выборах. Тейлор-Грин заявила, что демократы не собираются «признавать его избрание», они хотят «объявить импичмент, когда он снова станет президентом».

    Конгрессвумен предупредила, что демократы станут утверждать, что «республиканцы, отказывающиеся финансировать конфликт на Украине», являются «пророссийскими», хотя республиканцы стремятся лишь обеспечить безопасность границы США и не желают «платить за войны ЦРУ». Также Тейлор-Грин отметила, что в конфликте на Украине «погибает целое поколение украинских мужчин».

    В январе сообщалось, что рейтинг Трампа выше, чем у действующего главы государства Джо Байдена, но окончательные результаты выборов будут зависеть от колеблющихся штатов.

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    27 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    В России начали закрываться магазины LG, Bosch и Sony

    Tекст: Александра Юдина

    В России начали закрываться специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony, на их месте начали открываться точки продаж турецких и китайских поставщиков.

    Как отмечали в техподдержке LG, магазины бренда закрылись «из-за остановки поставок», передает «Коммерсант».

    При этом на сайте LG указано, что на месте южнокорейского вендора в марте откроется магазин Grundig (принадлежит турецкому Arcelik).

    Также оператор поддержки Sony обозначил, что три розничные точки компании в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

    Отмечается, что многие иностранные бренды электроники, в частности LG, Sony и Bosch, начали замораживать поставки в Россию, при этом от закрытия магазинов розничные партнеры зарубежных производителей долго отказывались, чтобы избежать штрафов от арендодателей.

    Тем временем в Турции дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения и грозят из-за торговых отношений с Россией.

    Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
    @ Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

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    26 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    В ICAN призвали США вывести ядерное оружие из Европы

    ICAN: США должны вывести свое ядерное оружие из Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует вывести свое ядерное оружие из Европы, поскольку это увеличивает риск эскалации, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

    Практику размещения ядерного оружия на чужой территории Сандерс-Закре назвала опасной и эскалационной. Этому, по ее словам, необходимо срочно положить конец, передает РИА «Новости».

    Она напомнила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) прямо запрещает иностранное размещение, и к этому положению должны присоединиться все страны.

    Ранее в ICAN сообщали, что Вашингтон расположил порядка 150 ядерных боезарядов на европейских авиабазах без официальных заявлений.

    Между тем СМИ сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

    Как заявили в Москве, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

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    26 февраля 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков отреагировал на сообщение о секретных базах ЦРУ на Украине

    Песков: ЦРУ и до 2014 года готовило на Украине людей для подрывной работы против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Центральное разведывательное управление США и другие соответствующие американские ведомства начали активно работать на Украине еще до госпереворота в этой стране в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он сообщил, что иностранные спецслужбы вербовали там людей, готовили украинцев к подрывной работе в отношении нашей страны. Это не секрет, подчеркнул представитель Кремля, слова которого передает ТАСС.

    Ранее газета The New York Times писала, что ЦРУ активно включилось в работу на Украине после 2014 года и даже создало сеть баз на границе с Россией.

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    27 февраля 2024, 08:26 • Новости дня
    СМИ: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

    Aydinlik: Американские дипломаты угрожают компаниям Турции за торговлю с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения Турции и грозят из-за торговых отношений с Россией, пишет газета Aydinlik.

    Отмечается, что сотрудники посольства и консульств США, «ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства»,  угрожают включить турецкие компании в санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как отметил сотрудник одной из компаний, среди таких чиновников был специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле Гюлин Кан Юксельтан.

    По данным издания, надпись на визитной карточке Юксельтан гласила: «Специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США».

    Кроме того, анонимные бизнесмены Турции рассказали, что в ходе визита американские чиновники предупредили их о включении в санкционный список из-за «торговых и денежных переводов с Россией».

    Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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