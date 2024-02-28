В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
Патрушев заявил о конце гегемонии США
Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят создать «вассалов» по всему миру
США продолжают попытки привести к власти подконтрольные правительства по всему миру, но Вашингтон теряет свою гегемонию и не может с этим смириться, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
В интервью «Российской газете» Патрушев рассказал, что Вашингтон хочет поставить во власти независимых государств подконтрольных США лидеров и вынашивает идею фикс – сделать из них вассалов, заставить забыть историю и национальные интересы.
Секретарь Совбеза указал, что развивается многополярное мироустройство, и США теряют свою гегемонию, а это реальность, с которой Вашингтон не может смириться.
Ранее Патрушев заявил, что международная обстановка беспрецедентно обострилась, поскольку Запад стремится любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах.