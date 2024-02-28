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Мирошник заявил об основаниях для признания СБУ, ВСУ и ГУР Украины террористами
У российской стороны есть основания для признания террористическими организациями СБУ, ВСУ и главное управление (ГУР) украинского минобороны, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Необходимо принять политические решения, под которую существует доказательная база, поскольку есть признания руководителей ГУР или СБУ о санкционировании и подготовке ими ударов, сказал Мирошник в эфире «России 24», передает ТАСС.
Есть доказательства того, что киевский режим бил по больницам, детсадам и расстреливал людей, есть основания для принятия решения о том, что это – террористические организации, потому и отношение к ним должно быть как к террористам, подчеркнул он.
«С террористами мы не ведем переговоров, военных действий, а понимаем, что они подлежат в основном ликвидации или правой оценке их действий, за которой должно последовать справедливое наказание», – добавил он.
Также важно привлечь к ответственности поставляющих Украине оружие государства, эти страны могут считаться соучастниками и соответчиками за «результаты военной операции, которая происходит на территории Украины».
Эти страны снабжают оружием киевский режим, легализуя это в дипломатическом поле, финансируют военные действия, на них лежит политическая ответственность.