Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Кадыров сообщил о ликвидации 10 бойцов ВСУ в Харьковской области
Кадыров сообщил о ликвидации батальоном «Запад-Ахмат» 10 бойцов ВСУ при ударе по позициям в Харьковской области
Батальон «Запад-Ахмат» с помощью дронов нанес удар по позициям ВСУ в Харьковской области, ликвидировав около десяти украинских военнослужащих, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения», – приводит слова Кадырва ТАСС.
Отмечается, что блиндаж украинских военных и УАЗ-452 «буханка» был замечен в ходе воздушной разведки. После уточнения информации при помощи дронов был нанесен удар по обнаруженным целям, сообщил Кадыров.
По словам Кадырова, батальон «Запад-Ахмат» Минобороны России обеспечивает безопасность жителей вблизи государственной границы на харьковском направлении.