ЦБ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам

Испания озвучила новую версию убийства летчика-предателя Кузьминова

Tекст: Ольга Никитина

По информации El Mundo, женщина, которая покинула Россию еще до истории с угоном военного вертолета под предлогом поездки в Корею, должна была встретиться с сыном в Аликанте. В настоящее время, по информации издания, она находится на Украине, пишет «Лента.ру».

Следствие в Испании считает, что Кузьминов совершил ошибку, возобновив старые связи. Он совершал звонки по украинскому мобильному телефону, который, вероятно, прослушивался.

Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.