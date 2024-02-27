Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Глава буддистов России призвал граждан принять участие в выборах президента
Глава буддистов России Аюшеев призвал граждан принять участие в выборах президента страны
Россия переживает сложный период, поэтому очень важно принять участие в предстоящих выборах президента страны, заявил глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.
«Важно принять участие в выборах. Это очень важно. Потому что время сложное, страна наша стоит перед выбором и надо этот выбор сделать. Поэтому приглашаю вас прийти и отдать свой голос. Покажем, что мы едины», – сказал Аюшеев, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На должность главы государства претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.