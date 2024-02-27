Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Король Норвегии заразился в Малайзии
Король Норвегии Харальд V попал в больницу из-за тяжелой инфекции, которой заразился во время отдыха в Малайзии, пишет норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на королевскую семью.
Сообщается, что 87-летний монарх получает всю необходимую медицинскую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов, передает ТАСС.
Ранее король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов.
В начале 2024 года стало известно о том, что король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака.