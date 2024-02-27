Король Норвегии заразился в Малайзии

Tекст: Кристина Цыцура

Сообщается, что 87-летний монарх получает всю необходимую медицинскую помощь как от местных, так и от норвежских специалистов, передает ТАСС.

Ранее король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов.

В начале 2024 года стало известно о том, что король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака.

