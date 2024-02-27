Автоэксперт предложил россиянам альтернативу оплаты проезда по платным трассам

Tекст: Татьяна Косолапова

Мобильное приложение «Автодор», с помощью которого можно было оплачивать проезд по федеральным трассам, удалено из AppStore. Также оно больше недоступно для скачивания в Google Play.



«Во-первых, этого стоило ожидать, потому что владельцы смартфонов уже замечали определенные проблемы с их телефонами, да и мобильные приложения других российских компаний были ранее удалены из этих официальных магазинов. Во-вторых, опять же, по аналогии с автомобильными западными концернами, которые исключили возможность качать обновление для автомобилей, в связи с чем стало невозможно использовать диагностические программы, стоило ожидать и дальнейших шагов в этом направлении – еще большего усложнения жизни российских пользователей», – говорит Лысаков.

По мнению депутата, проблему со своим мобильным приложением должен решить в срочном порядке сам «Автодор», разместив соответствующую информацию на своем портале. Возможности создания альтернатив необходимо обсудить с ИТ-специалистами.

«Пока надо ждать организационно-технического решения от владельца, делать нечего. Но необходимо, чтобы эта сервисная функция у российских граждан осталась, потому что уже многие привыкли решать определенные вопросы дистанционно, в режиме онлайн. Может быть возможно как-то хитро обойти эту систему, например, создать новое приложение под другим названием. Что-то подобное делали российские банки, чтобы у россиян не было потери комфорта, к которому они уже успели привыкнуть», – рассуждает автоэксперт.

При этом он напомнил, что у россиян все еще остается возможность оплачивать проезд по федеральным трассам – через веб-версию того же «Автодора». Более того, на сайте указано множество способов пополнения счета, в связи с чем пользователям есть из чего выбрать. «Конечно, это не так удобно, как через мобильное приложение, но все же выход есть», – заключил Лысаков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских разработчиков создать аналоги АppStore и Google Play, поскольку эти официальные магазины в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений.