Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Автоэксперт предложил россиянам альтернативу оплаты проезда по платным трассам
На сайте «Автодора» указаны несколько способов пополнения аккаунта для оплаты платных дорог, хотя это делать не так удобно и привычно, как через заблокированное в AppStore и Google Play мобильное приложение, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Мобильное приложение «Автодор», с помощью которого можно было оплачивать проезд по федеральным трассам, удалено из AppStore. Также оно больше недоступно для скачивания в Google Play.
«Во-первых, этого стоило ожидать, потому что владельцы смартфонов уже замечали определенные проблемы с их телефонами, да и мобильные приложения других российских компаний были ранее удалены из этих официальных магазинов. Во-вторых, опять же, по аналогии с автомобильными западными концернами, которые исключили возможность качать обновление для автомобилей, в связи с чем стало невозможно использовать диагностические программы, стоило ожидать и дальнейших шагов в этом направлении – еще большего усложнения жизни российских пользователей», – говорит Лысаков.
По мнению депутата, проблему со своим мобильным приложением должен решить в срочном порядке сам «Автодор», разместив соответствующую информацию на своем портале. Возможности создания альтернатив необходимо обсудить с ИТ-специалистами.
«Пока надо ждать организационно-технического решения от владельца, делать нечего. Но необходимо, чтобы эта сервисная функция у российских граждан осталась, потому что уже многие привыкли решать определенные вопросы дистанционно, в режиме онлайн. Может быть возможно как-то хитро обойти эту систему, например, создать новое приложение под другим названием. Что-то подобное делали российские банки, чтобы у россиян не было потери комфорта, к которому они уже успели привыкнуть», – рассуждает автоэксперт.
При этом он напомнил, что у россиян все еще остается возможность оплачивать проезд по федеральным трассам – через веб-версию того же «Автодора». Более того, на сайте указано множество способов пополнения счета, в связи с чем пользователям есть из чего выбрать. «Конечно, это не так удобно, как через мобильное приложение, но все же выход есть», – заключил Лысаков.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал российских разработчиков создать аналоги АppStore и Google Play, поскольку эти официальные магазины в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений.