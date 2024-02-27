Обстреливавшего поселок в ДНР боевика «Азова» приговорили к 29 годам

Обстреливавшего поселок в ДНР боевика «Азова» заочно приговорили к 29 годам колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Юхимчук признан виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы», «Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Его заочно приговорили к 29 годам колонии строгого режима.

Также он признан виновным по статье об умышленном повреждении чужого имущества с помощью взрыва, который повлек значительный ущерб.

Согласно данным следствия, с 25 февраля по 17 марта 2022 года по его приказу националисты обстреляли из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки поселок Лебединское.

Было выпущено не менее 200 осколочно-фугасных снарядов, повреждены четыре жилых дома, собственники получили ущерб на 2,3 млн рублей. Мирные жители находились в укрытиях и не пострадали.