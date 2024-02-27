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Обстреливавшего поселок в ДНР боевика «Азова» приговорили к 29 годам
Обстреливавшего поселок в ДНР боевика «Азова» заочно приговорили к 29 годам колонии
Военнослужащего националистического объединения «Азов» (признано террористическим и запрещено в России) майора Максима Юхимчука заочно приговорили в Верховном суде ДНР за артиллерийские обстрелы поселка в республике, сообщили в Главной военной прокуратуре России.
Юхимчук признан виновным по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы», «Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Его заочно приговорили к 29 годам колонии строгого режима.
Также он признан виновным по статье об умышленном повреждении чужого имущества с помощью взрыва, который повлек значительный ущерб.
Согласно данным следствия, с 25 февраля по 17 марта 2022 года по его приказу националисты обстреляли из 122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки поселок Лебединское.
Было выпущено не менее 200 осколочно-фугасных снарядов, повреждены четыре жилых дома, собственники получили ущерб на 2,3 млн рублей. Мирные жители находились в укрытиях и не пострадали.