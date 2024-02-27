Депутат заявил о вскрытом премьером Словакии заговоре стран НАТО по Украине

Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации

Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ

Tекст: Анастасия Куликова

«Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.

Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.

Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.

На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.

Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.



Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.