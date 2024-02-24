СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России

inews: Британия хочет получить секретные данные у чиновников России за гражданство

Tекст: Вера Басилая

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур открыто обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании. Подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию, передает 1prime со ссылкой на inews.

По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется еще со времен холодной войны, но теперь это перестало быть конфиденциальным.

Источник в разведке сообщил газете, что нынешние отношения с Британией могут означать, что любая публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой.

При этом гражданство Британии обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию. Кроме того, разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на распространенные британской контрразведкой данные о количестве якобы российских шпионов за рубежом предложила Великобритании поделиться с общественностью данными о сотрудниках своих спецслужб в России.