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    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    23 февраля 2024, 21:40 • Новости дня

    Обратившегося к Путину на протесте фермера в Польше обвинили в призывах к развязыванию войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польского фермера, которого в ходе протеста повесил пророссийский флаг и флаг СССР, обвинили в «призывах к развязыванию агрессивной войны против Польши».

    Прокуратура расценила действия подозреваемого как призывы к развязыванию «агрессивной войны против Польши», поддержку российской СВО и пропаганду «тоталитарной идеологии», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Ранее в Польше один протестующих фермеров разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», – гласила надпись.

    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    23 февраля 2024, 10:12 • Новости дня
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы в знак протеста начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на заблокированную польскими фермерами границу в знак протеста, пишет украинское издание «Апостроф».

    Водитель Александр Климов опубликовал видео с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По его словам, сельхозтехнику везут их «зоны боевых действий» к КПП «Долгобичув – Угринов». Он упрекнул польских фермеров за жалобы на украинцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее начался общепольский протест фермеров, они перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала о бунте польских фермеров на границе с Украиной.

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    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

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    23 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу». Он отметил, что День защитника Отечества является «одним из самых почитаемых в России» и «давно стал народным».

    Президент подчеркнул, что Россия гордится своими армией и флотом, их «верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», а «защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью».

    «В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что российские военные «достойно продолжают славные воинские традиции». Он указал, что «на переднем крае сегодня – участники специальной военной операции», которые защищают Россию.

    Участников СВО Путин назвал «подлинными народными героями». «Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», – заявил президент, выразив военным благодарность за «самоотверженное служение Отечеству».

    Путин отметил, что России, учитывая «тревожные вызовы и риски», необходимо укреплять Вооруженные силы, которые могут гарантировать ее безопасность и суверенное развитие. Он сообщил, что доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95%, в их морской составляющей – почти 100%. Россия приступила к серийному выпуску гиперзвуковых ракет «Циркон», заканчиваются испытания других ударных комплексов, в состав ВМФ введены новые стратегические подводные лодки, войскам переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

    «В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой», – сказал Путин, подчеркнув, что работа проводится «системно и последовательно». Он указал, что «кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения». В частности, речь идет о высокоточных средствах поражения, БПЛА, танках, бронемашинах, артиллерии, а также о системах ПВО, контрбатарейной борьбы, средствах связи и разведки. «На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», – сказал президент.

    В числе первоочередных задач Путин назвал повышение боевой выучки и слаженности частей и соединений, а также подготовку командиров. Он подчеркнул, что в данном вопросе прочной опорой становятся «сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались» и «ведут за собой солдат». По словам Путина, «за ними будущее нашей армии и флота».

    «Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе», – сказал президент.

    В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова.

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    23 февраля 2024, 14:40 • Новости дня
    Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Председатель Совфеда Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток: серые, черные и зеленые с защитной вставкой.

    Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию подарка для президента, он отметил, что такие же перчатки, а еще носки и другие теплые вещи от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, передает ТАСС.

    Отмечается, что две шерстяные пары для Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике.

    Матвиенко заявила о своем намерении сделать такой подарок в день торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе. Она пообещала подарить Путину перчатки, так как без них «очень холодно на улице».

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», следует выпороть.

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    23 февраля 2024, 17:33 • Новости дня
    В Польше заявили, что отсутствие помощи Киеву от США приведет к разработке ядерного оружия

    Глава МИД Польши Сикорский: Отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неодобрение американским конгрессом пакета военной помощи киевскому режиму может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Некоторые страны начнут «страховать» себя от возможных потерь, часть начнет рассматривать возможность разработки своих ядерных программ вооружения, заявил Сикорский Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Если конгресс не примет очередной пакет помощи Киеву, то союзники США разочаруются в их способности оказывать помощь, что окажет серьезные последствия.

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    22 февраля 2024, 22:22 • Новости дня
    Путин рассказал о готовности Китая упростить въезд для дальнобойщиков

    Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток» российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.

    Один из участников встречи пожаловался на то, что дальнобойщикам для въезда в Китай требуется оформить визу для профессиональных водителей, а сделать это можно только в приграничных российских регионах, в других ее не выдают, передает РИА «Новости».

    «Я не помню, честно говоря, какого года это межправсоглашенине между Россией и Китаем, оно действует до сих пор, и китайская сторона его полностью выполняет, это все делается в рамках межправсоглашения», – сообщил Путин.

    По его словам, «соответствующие ведомства над этим работают». Как отметил президент, «если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности», то есть России нужно предпринять аналогичные меры.

    Путин заверил, что ведомства «сейчас работают», а «китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами». «Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», – заявил Путин, отметив, что «дело даже не в них, скорее всего, в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение».

    Путин также пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем, указав, что «поток огромный – в разы увеличился в Китай, а потом дальше».

    Можно подумать и о расширении льготного лизинга на новых производителей грузовой техники, которые будут занимать освободившиеся производственные площадки, но надо обсудить это с участниками рынка, в том числе с «КамАЗ», заявил президент.

    Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в их многовековой истории.

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    23 февраля 2024, 02:51 • Новости дня
    Лавров встретился с президентом Бразилии

    Лавров встретился с Лулой да Силвой в Бразилии

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Бразилиа состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают информационные агентства.

    Министр передал президенту Бразилии «теплый привет» от главы российского государства Владимира Путина. Также Путин просил заверить Бразилию в готовности России «к взаимодействию по любым вопросам двусторонних отношений, международной и региональной политики», передает ТАСС.

    Лавров указал, что Путин подробнейшим образом изложил позицию России в интервью Такеру Карлсону. Министр выразил надежду, что бразильские специалисты «смогли с ним ознакомиться».

    Напомним, Лавров прибыл в столицу Бразилии. До этого он участвовал в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которое прошло в Рио-де-Жанейро.

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    23 февраля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперт: Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение

    Клинцевич: Российское общество стало совершенно иначе иначе рассматривать армию

    Эксперт: Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение окружающих, его благодарят за службу. А статус защитника Отечества снова стал престижным, и речь не только о мужчинах в форме, но и о женщинах, волонтерах, сотрудниках оборонного комплекса и всех тех, кто помогает фронту, сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. 23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества.

    «Сейчас впервые с постсоветского периода мы преодолели тяжелое наследие 90-х годов, когда происходило разрушение образа защитника Отечества, человека в форме, когда в погонах было ходить не просто стыдно, но даже опасно. Теперь же защита Родины стала общим делом россиян, сплотившим нашу страну», – отметил Клинцевич.

    «Благодаря поддержке, которую наш президент оказывает военным и правоохранительным органам, статус защитника Отечества снова стал престижным. Причем речь идет не только о мужчинах в форме, но и о женщинах, волонтерах, сотрудниках оборонного комплекса и всех тех, кто помогает фронту. Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение окружающих, его благодарят за службу. Это положительная тенденция для нашего общества», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, важным является и труд, направленный на повышение обороноспособности страны. «Мы знаем, что фронту нужен тыл. Здесь самых теплых слов благодарности заслуживают военные предприятия, гражданское общество, которое помогает фронту, частный бизнес, который инвестирует сейчас большие деньги в разработки новых технологий, в средства радиоэлектронной борьбы. Это показатель того, что наше общество совершенно иначе стало рассматривать нашу армию. Для всего общества она стала именно народной армией», – сказал спикер.

    «Нужно понимать, что многие процессы, которые мы запускаем в военной сфере, в материальном и ментальном отношении имеют синергетический эффект. Они позитивно отражаются на всех остальных сферах нашей жизни», – подчеркнул эксперт. – «Приведу пример из другой отрасли: одного каменщика, который кладет кирпич на стройке, обеспечивают еще шесть работников – кто-то подвозит цемент, кто-то изготавливает кирпичи, кто-то занимается раствором и так далее. Так вот, вся продукция, которая попадает на фронт в виде готового изделия – это результат работы десятков предприятий ОПК и миллионов людей. Так что в итоге такая занятость повышает и уровень благосостояния общества».

    «Внимание Путина к армии и ОПК придает уверенность всему нашему обществу. Погружение Путина во все нюансы СВО, его звонки на фронт командирам бригад, его общение на местах – все это очень сильно повышает боевой дух нашей армии и уверенность гражданского общества. Кстати, именно поэтому большинство россиян не сомневается, что именно американской стороне, а не российской, надо сейчас выходить с Москвой на коммуникацию, связанную со стратегической безопасностью», – резюмировал Клинцевич.

    В России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя Казанское танковое училище со 105-летием. По его словам, 23 февраля – праздничный день для всех военнослужащих и для всей России. «У нас ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», – сказал глава государства.

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    22 февраля 2024, 23:16 • Новости дня
    Путин встретился с главой Чувашии

    Путин провел встречу с главой Чувашии Николаевым

    Tекст: Антон Антонов

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым, сообщают информационные агентства.

    До этого Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Чувашии. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня и принял участие в открытии Игр будущего.

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    23 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

    В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из роз с лентой в цветах российского триколора и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

    Путин некоторое время постоял у венка, почтив память всех погибших защитников Родины, передает ТАСС.

    В церемонии также приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.

    Путин поприветствовал их, обменявшись с некоторыми рукопожатиями. Остальные участники также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    23 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский захотел переубедить конгрессменов по помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что прибыл в Соединенные Штаты, чтобы убедить Вашингтон выделить помощь киевскому режиму.

    Сикорский назвал своей главной миссией в США переубеждение колеблющихся конгрессменов насчет пакета военной помощи Украине, сказал Сикорский, передает РИА «Новости».

    По его словам, только спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступает против этого пакета.

    Также Сикорский заявлял, что неодобрение Конгрессом США пакета военной помощи Украине может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия.

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    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

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    23 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции

    Неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Министр заявил, что были вскрыты три зерновоза с рапсом, которые следовали транзитом в Гамбург. Кубраков потребовал найти и наказать преступников, передает ТАСС.

    Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов.

    До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.

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    23 февраля 2024, 12:16 • Новости дня
    Путин приветствовал участников церемонии открытия суперфинала пятого конкурса «Лидеры России»

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия суперфинала пятого конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства заявил, что всех участников объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны.

    «За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле», – приводится приветствие президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники конкурса трудятся в самых разных сферах: в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще.

    «Уверен, что вы, нынешние финалисты, достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых известные политики, ученые, губернаторы, главы крупных корпораций, откроет для вас новые профессиональные, творческие горизонты, поможет осуществить намеченные планы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – заключил президент.

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