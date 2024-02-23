  • Новость часаРоссия ответила на новые санкции ЕС
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    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    23 февраля 2024, 14:40 • Новости дня

    Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Председатель Совфеда Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток: серые, черные и зеленые с защитной вставкой.

    Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию подарка для президента, он отметил, что такие же перчатки, а еще носки и другие теплые вещи от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, передает ТАСС.

    Отмечается, что две шерстяные пары для Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике.

    Матвиенко заявила о своем намерении сделать такой подарок в день торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе. Она пообещала подарить Путину перчатки, так как без них «очень холодно на улице».

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», следует выпороть.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин завершил полет на Ту-160М
    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.

    Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.

    «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

    «Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.

    Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

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    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

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    22 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Посольство России в США выразило протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Вашингтоне направило жесткую ноту протеста в Госдепартамент США после грубых высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

    Подобные высказывания Байдена указывают на бессилие и отсутствие здравого смысла в нынешней политике Вашингтона в отношении Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

    Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, «да и американские власти на это не пойдут».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам российский лидер с иронией отреагировал на высказывания главы США.

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    22 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин начал полет на Ту-160М

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин начал полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец».

    Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова, передает ТАСС.

    Такие сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    23 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу». Он отметил, что День защитника Отечества является «одним из самых почитаемых в России» и «давно стал народным».

    Президент подчеркнул, что Россия гордится своими армией и флотом, их «верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», а «защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью».

    «В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что российские военные «достойно продолжают славные воинские традиции». Он указал, что «на переднем крае сегодня – участники специальной военной операции», которые защищают Россию.

    Участников СВО Путин назвал «подлинными народными героями». «Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», – заявил президент, выразив военным благодарность за «самоотверженное служение Отечеству».

    Путин отметил, что России, учитывая «тревожные вызовы и риски», необходимо укреплять Вооруженные силы, которые могут гарантировать ее безопасность и суверенное развитие. Он сообщил, что доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95%, в их морской составляющей – почти 100%. Россия приступила к серийному выпуску гиперзвуковых ракет «Циркон», заканчиваются испытания других ударных комплексов, в состав ВМФ введены новые стратегические подводные лодки, войскам переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

    «В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой», – сказал Путин, подчеркнув, что работа проводится «системно и последовательно». Он указал, что «кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения». В частности, речь идет о высокоточных средствах поражения, БПЛА, танках, бронемашинах, артиллерии, а также о системах ПВО, контрбатарейной борьбы, средствах связи и разведки. «На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», – сказал президент.

    В числе первоочередных задач Путин назвал повышение боевой выучки и слаженности частей и соединений, а также подготовку командиров. Он подчеркнул, что в данном вопросе прочной опорой становятся «сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались» и «ведут за собой солдат». По словам Путина, «за ними будущее нашей армии и флота».

    «Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе», – сказал президент.

    В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова.

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    22 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы, который составляет 2,9%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии.

    «Уровень безработицы в регионе – он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится – 2,9%. А в Чувашии – 2,3%. Это очень хорошая динамика. Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость, а значит, и доходы, и благополучие семей должны подрастать», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин прилетел в Чувашию, в ходе рабочего визита он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.

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    22 февраля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин отметил пагубное влияние импорта на хмелеводство в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пристрастие пивоваров к импорту сырья привело к снижению производства хмеля в России, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Чувашской Республики.

    Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о восстановлении хмелеводства в республике, которая во времена Советского Союза производила 80% хмеля в стране, а в последующие годы производство снизилось, передает ТАСС.

    «Это потому, что производители продукции, которая на основе хмеля выпускается, предпочитали завозить его из-за границы», – сказал глава государства.

    В ходе совещания Путин также указал на хороший потенциал для роста в регионах России.

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    22 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин посетил сельский фельдшерский пункт в Чувашии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Чувашскую Республику осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.

    Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту, передает ТАСС.

    Медпункт построен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ». На его создание было выделено порядка 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.

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    22 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин прилетел в Чувашию

    Путин из Татарстана прилетел в Чувашию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.

    Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику, где проведет ряд встреч, передает ТАСС.

    Ранее президент два рабочих дня провел в Татарстане. Он принял участие в открытии Игр будущего.

    Кроме того, совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, а за рулем «КамАЗа» прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью.

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