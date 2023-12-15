Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».





