Политолог Клинцевич: Защита Родины стала общим делом россиян

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сейчас впервые с постсоветского периода мы преодолели тяжелое наследие 90-х годов, когда происходило разрушение образа защитника Отечества, человека в форме, когда в погонах было ходить не просто стыдно, но даже опасно. Теперь же защита Родины стала общим делом россиян, сплотившим нашу страну», – отметил Клинцевич.

«Благодаря поддержке, которую наш президент оказывает военным и правоохранительным органам, статус защитника Отечества снова стал престижным. Причем речь идет не только о мужчинах в форме, но и о женщинах, волонтерах, сотрудниках оборонного комплекса и всех тех, кто помогает фронту. Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение окружающих, его благодарят за службу. Это положительная тенденция для нашего общества», – подчеркнул собеседник.

По его словам, важным является и труд, направленный на повышение обороноспособности страны.

«Мы знаем, что фронту нужен тыл. Здесь самых теплых слов благодарности заслуживают военные предприятия, гражданское общество, которое помогает фронту, частный бизнес, который инвестирует сейчас большие деньги в разработки новых технологий, в средства радиоэлектронной борьбы. Это показатель того, что наше общество совершенно иначе стало рассматривать нашу армию. Для всего общества она стала именно народной армией», – сказал спикер.

«Нужно понимать, что многие процессы, которые мы запускаем в военной сфере, в материальном и ментальном отношении имеют синергетический эффект. Они позитивно отражаются на всех остальных сферах нашей жизни», – подчеркнул эксперт.

«Приведу пример из другой отрасли: одного каменщика, который кладет кирпич на стройке, обеспечивают еще шесть работников – кто-то подвозит цемент, кто-то изготавливает кирпичи, кто-то занимается раствором и так далее. Так вот, вся продукция, которая попадает на фронт в виде готового изделия – это результат работы десятков предприятий ОПК и миллионов людей. Так что в итоге такая занятость повышает и уровень благосостояния общества», – пояснил Клинцевич.

«Внимание Путина к армии и ОПК придает уверенность всему нашему обществу. Погружение Путина во все нюансы СВО, его звонки на фронт командирам бригад, его общение на местах – все это очень сильно повышает боевой дух нашей армии и уверенность гражданского общества. Кстати, именно поэтому большинство россиян не сомневается, что именно американской стороне, а не российской, надо сейчас выходить с Москвой на коммуникацию, связанную со стратегической безопасностью», – резюмировал Клинцевич.

В России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя Казанское танковое училище со 105-летием. По его словам, 23 февраля – праздничный день для всех военнослужащих и для всей России. «У нас ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», – сказал глава государства.