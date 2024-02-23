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    23 февраля 2024, 00:10 • Новости дня

    Политолог Клинцевич: Защита Родины стала общим делом россиян

    Политолог Клинцевич: Защита Родины стала общим делом россиян
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Благодаря поддержке, которую наш президент оказывает военным и правоохранительным органам, статус защитника Отечества снова стал престижным. Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение окружающих, его благодарят за службу. Это положительная тенденция для нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. 23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества.

    «Сейчас впервые с постсоветского периода мы преодолели тяжелое наследие 90-х годов, когда происходило разрушение образа защитника Отечества, человека в форме, когда в погонах было ходить не просто стыдно, но даже опасно. Теперь же защита Родины стала общим делом россиян, сплотившим нашу страну», – отметил Клинцевич.

    «Благодаря поддержке, которую наш президент оказывает военным и правоохранительным органам, статус защитника Отечества снова стал престижным. Причем речь идет не только о мужчинах в форме, но и о женщинах, волонтерах, сотрудниках оборонного комплекса и всех тех, кто помогает фронту. Человек в военной форме сейчас вызывает восхищение окружающих, его благодарят за службу. Это положительная тенденция для нашего общества», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, важным является и труд, направленный на повышение обороноспособности страны. 
    «Мы знаем, что фронту нужен тыл. Здесь самых теплых слов благодарности заслуживают военные предприятия, гражданское общество, которое помогает фронту, частный бизнес, который инвестирует сейчас большие деньги в разработки новых технологий, в средства радиоэлектронной борьбы. Это показатель того, что наше общество совершенно иначе стало рассматривать нашу армию. Для всего общества она стала именно народной армией», – сказал спикер.

    «Нужно понимать, что многие процессы, которые мы запускаем в военной сфере, в материальном и ментальном отношении имеют синергетический эффект. Они позитивно отражаются на всех остальных сферах нашей жизни», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу пример из другой отрасли: одного каменщика, который кладет кирпич на стройке, обеспечивают еще шесть работников – кто-то подвозит цемент, кто-то изготавливает кирпичи, кто-то занимается раствором и так далее. Так вот, вся продукция, которая попадает на фронт в виде готового изделия – это результат работы десятков предприятий ОПК и миллионов людей. Так что в итоге такая занятость повышает и уровень благосостояния общества», – пояснил Клинцевич.

    «Внимание Путина к армии и ОПК придает уверенность всему нашему обществу. Погружение Путина во все нюансы СВО, его звонки на фронт командирам бригад, его общение на местах – все это очень сильно повышает боевой дух нашей армии и уверенность гражданского общества. Кстати, именно поэтому большинство россиян не сомневается, что именно американской стороне, а не российской, надо сейчас выходить с Москвой на коммуникацию, связанную со стратегической безопасностью», – резюмировал Клинцевич.

    В России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, поздравляя Казанское танковое училище со 105-летием. По его словам, 23 февраля – праздничный день для всех военнослужащих и для всей России. «У нас ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей», – сказал глава государства.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

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    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у железнодорожного вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главные силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    22 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины могут оказаться в клещах в Угледаре, который находится в Волновахском районе в ДНР, заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко.

    Кириенко отметила, что «Авдеевка – все», а Курахово нужно «приготовиться». По ее словам, данному направлению «зря не уделяли внимания», продвижение российских войск грозит повторением в Угледаре «Артемовска/Авдеевки», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что «один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону», а «это несколько сотен» солдат. Кириенко пожаловалась, что «фланги просели и соседние подразделения их не выдержали». По ее словам, у России «больше сил». Кириенко призвала строить вторую линию обороны.

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку. Как указывал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, «после Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города».

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    22 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Кортеж президента подъехал прямо самолету, для полета Путин надел специальный костюм, передает ТАСС.

    На ВПП главу государства приветствовал ожидавший его экипаж, затем Путин поднялся на борт.


    Днем ранее глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода, он поднялся в кабину и сел за штурвал.

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    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин завершил полет на Ту-160М
    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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    22 февраля 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
    Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа, сообщили в министерстве обороны.

    В Telegram-канале российского ведомства также сообщается, что на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Красногоровка (ДНР).

    Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили свыше 410 военнослужащих, танк, три бронемашины, пять автомобилей, польские самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

    Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. Вооруженные силы Украины видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.

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    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

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    22 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.

    Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.

    «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

    «Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.

    Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

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