Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
Российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы, который составляет 2,9%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии.
«Уровень безработицы в регионе – он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится – 2,9%. А в Чувашии – 2,3%. Это очень хорошая динамика. Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость, а значит, и доходы, и благополучие семей должны подрастать», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин прилетел в Чувашию, в ходе рабочего визита он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.