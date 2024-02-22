Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.6 комментариев
Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»
Посол России в Италии предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»
В западном медийном пространстве «создается атмосфера предвоенного психоза» из-за якобы «агрессивных намерений» России в отношении стран Евросоюза, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье в газете La Repubblica.
Дипломат указал, что в последнее время западные политики и ведущие СМИ утверждают о якобы неизбежности либо высокой вероятности вооруженного столкновения между Россией и НАТО уже через несколько лет. По его словам, вброшенные в медиа «секретные планы» НАТО на случай войны с Россией, создают атмосферу предвоенного психоза, передает ТАСС.
Он также отметил, что на Западе для предъявления обвинения и усиления враждебности в отношении российских властей используют смерть Алексея Навального (признан экстремистом и террористом).
Парамонов напомнил, что за всю свою историю Россия всегда лишь отвечала на ранее совершенные акты агрессии, никогда не занималась экспансией, в отличие от регулярных настырных попыток ослабить Россию, которые западные страны предпринимают регулярно раз в столетие начиная с польско-литовской оккупации XVII века до вероломного нападения гитлеровской Германии.
Посол считает, что «экспансионистские цели» видны в попытке Запада нанести России «стратегическое» поражение при помощи «своего гибридного оружия» – Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители американской правящей элиты вне зависимости от партийной принадлежности считают Россию противником и угрозой.