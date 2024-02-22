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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    22 февраля 2024, 15:14 • Новости дня

    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России в Италии предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В западном медийном пространстве «создается атмосфера предвоенного психоза» из-за якобы «агрессивных намерений» России в отношении стран Евросоюза, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье в газете La Repubblica.

    Дипломат указал, что  в последнее время западные политики и ведущие СМИ утверждают о якобы неизбежности либо высокой вероятности вооруженного столкновения между Россией и НАТО уже через несколько лет. По его словам, вброшенные в медиа «секретные планы» НАТО на случай войны с Россией, создают атмосферу предвоенного психоза, передает ТАСС.

    Он также отметил, что на Западе для предъявления обвинения и усиления враждебности в отношении российских властей используют смерть Алексея Навального (признан экстремистом и террористом).

    Парамонов напомнил, что за всю свою историю Россия всегда лишь отвечала на ранее совершенные акты агрессии, никогда не занималась экспансией, в отличие от регулярных настырных попыток ослабить Россию, которые западные страны предпринимают регулярно раз в столетие начиная с польско-литовской оккупации XVII века до вероломного нападения гитлеровской Германии.

    Посол считает, что «экспансионистские цели» видны в попытке Запада нанести России «стратегическое» поражение при помощи «своего гибридного оружия» – Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители американской правящей элиты вне зависимости от партийной принадлежности считают Россию противником и угрозой.

    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    19 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    Венгрия отказалась блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На этапе подготовки 13-го пакета санкций удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии, поэтому Будапешт блокировать его не будет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Глава венгерского МИД заявил, что нет смысла накладывать вето на новый пакет санкций, потому что из него исключены все позиции, которые ударили бы по экономике Венгрии, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что, по его мнению, Европейский союз принимает неправильное решение, вводя очередной пакет санкций против России.

    Ранее глава МИД Венгрии сообщил, что новый пакет антироссийских санкций не имеет смысла, это демонстративный шаг под годовщину спецоперации в угоду Вашингтону.

    Издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

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    19 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.

    США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

    Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

    Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

    В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.

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    21 февраля 2024, 11:04 • Новости дня
    Глава немецкого концерна Rheinmetall раскритиковал руководство ЕС

    Глава немецкого концерна Rheinmetall Паппергер раскритиковал руководство ЕС

    Глава немецкого концерна Rheinmetall раскритиковал руководство ЕС
    @ IMAGO/Sepp Spiegl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Европейского союза не может координировать совместные оборонные проекты, направленные на производство вооружений в ЕС, заявил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью Financial Times отметил, что ряд вопросов в ЕС обсуждался более двух лет, однако никто «так ничего и не сделал». Из-за бюрократии и недостатка средств не Брюссель, а страны, финансирующие оборонные программы, должны исполнять роль координаторов, передает ТАСС.

    Не имея денег, по его словам, ЕС не может быть координатором, для реализации «европейской инициативы» нужны средства.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК разрабатывает план наращивания европейского ВПК. Он, по ее словам, будет основан на программах, в том числе созданный в 2023 году фонд в 300 млн евро для содействия совместным закупкам военной продукции.

    Кроме того, Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

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    20 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

    Гаврилов: Комиссар ЕС по обороне, которым может стать Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной

    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

    Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

    По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска  будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    22 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

    Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Итоговое решение по кандидатуре на пост генсека НАТО принимают США. И поддержка Байденом Рютте указывает на то, что Вашингтон уже сделал свой выбор. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

    Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

    Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    21 февраля 2024, 09:39 • Новости дня
    Трамп назвал Россию победившей Гитлера «военной машиной»

    Экс-президент США Трамп назвал Россию победившей Наполеона и Гитлера «военной машиной»

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News назвал Россию «военной машиной», которая смогла победить Наполеона и Адольфа Гитлера.

    По его словам, Россия гораздо крупнее европейских союзников Вашингтона по НАТО, передает РИА «Новости».

    «Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», – подчеркнул Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    21 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    На учениях в Европе НАТО отрабатывает наступление на Россию и Белоруссию

    Tекст: Ольга Иванова

    Планируемые в Европе масштабные учения НАТО и стран – партнеров блока направлены на проверку способности к проведению наступательной операции на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

    По его словам, основные районы проведения учений НАТО «Защитник-2024» намеренно сосредоточены у белорусских границ – в Польше и странах Балтии, передает ТАСС.

    Ревенко отметил, что «масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности Объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях».

    Ранее Ревенко сообщил, что зафиксировано шесть случаев нарушения границы Белоруссии со стороны Латвии, Литвы и Польши с августа 2023 года.

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    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

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    22 февраля 2024, 09:24 • Новости дня
    Западные юристы признали «законной» конфискацию российских активов

    Bloomberg: Юристы из Франции, Германии, США признали законной конфискацию российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к экспертному заключению, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Британии и США признали конфискацию «законной» на том основании, что Россия якобы «нарушила фундаментальные основы международного права», передает «Коммерсант».

    «Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», – указано в заключении.

    Кроме того, эксперты порекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией.

    Тем временем Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк). Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций.

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