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Путин: Желание помогать людям не привить повышением квалификации
Стремление помогать людям может идти только от сердца, этого не добиться простым повышением квалификации медперсонала, заявил президент Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с создателями нового хосписа «Наташа» в Казани.
«Это психологически сложная работа, и люди, которые оказались в тяжелой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Это не купишь, вот эту заинтересованность, ее не наработаешь. Это не просто повышение квалификации какой-то», – передает его слова ТАСС.
«Это может идти только от сердца – желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, только от сердца. И только вот такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что благодаря таким людям, как сотрудники хосписа, решаются «очень психологически тонкие, сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи».
Хоспис был построен в том числе и на добровольное пожертвование граждан.
Новое здание казанского хосписа «Наташа» для взрослых пациентов построено в Казани на улице Братьев Батталовых. Его площадь – около 8,5 тыс. кв. метров, в хосписе 80 коек.
В больнице будут приниматься пациенты с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также участники спецоперации, нуждающихся в паллиативной помощи.