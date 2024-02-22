Путин: Желание помогать людям не привить повышением квалификации

Tекст: Елизавета Шишкова

«Это психологически сложная работа, и люди, которые оказались в тяжелой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Это не купишь, вот эту заинтересованность, ее не наработаешь. Это не просто повышение квалификации какой-то», – передает его слова ТАСС.

«Это может идти только от сердца – желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, только от сердца. И только вот такое отношение к ближнему своему дает положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы, собственно, тратите годы своей жизни», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что благодаря таким людям, как сотрудники хосписа, решаются «очень психологически тонкие, сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи».

Хоспис был построен в том числе и на добровольное пожертвование граждан.

Новое здание казанского хосписа «Наташа» для взрослых пациентов построено в Казани на улице Братьев Батталовых. Его площадь – около 8,5 тыс. кв. метров, в хосписе 80 коек.

В больнице будут приниматься пациенты с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также участники спецоперации, нуждающихся в паллиативной помощи.