Медведев: Выдворенным мигрантам нельзя разрешать возвращаться в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Практика применения российского административного и уголовного закона «должна вовсю использоваться», тех, кого выдворили из страны, возвращаться уже не должны, заявил Медведев, передает ТАСС.

По его мнению, миграционную сферу нужно поставить под контроль, в том числе с помощью цифровых сервисов.

Совершающие преступления мигранты подлежат «жесткой уголовной ответственности», подчеркнул зампред Совбеза. Те люди, которые являются «законопослушными участниками экономических отношений», могут приезжать и работать.

«Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить», – заключил он.

Ранее он заявлял, что в стране нельзя допустить дестабилизации обстановки из-за конфликтов с мигрантами.