Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев: Выдворенным мигрантам нельзя разрешать возвращаться в Россию
Совершившие преступления мигранты не должны иметь возможности возвращаться в Россию после выдворения, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Практика применения российского административного и уголовного закона «должна вовсю использоваться», тех, кого выдворили из страны, возвращаться уже не должны, заявил Медведев, передает ТАСС.
По его мнению, миграционную сферу нужно поставить под контроль, в том числе с помощью цифровых сервисов.
Совершающие преступления мигранты подлежат «жесткой уголовной ответственности», подчеркнул зампред Совбеза. Те люди, которые являются «законопослушными участниками экономических отношений», могут приезжать и работать.
«Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить», – заключил он.
Ранее он заявлял, что в стране нельзя допустить дестабилизации обстановки из-за конфликтов с мигрантами.