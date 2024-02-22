Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Роструд: В новых регионах трудоустроены 85 тыс. человек
Глава Роструда Иванков: В новых регионах трудоустроены 85 тыс. человек
В новых регионах трудоустроены на постоянные и временные работы 85 тыс. человек, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков в ходе доклада премьер-министру Михаилу Мишустину.
В ходе доклада Иванков отметил, что в конце 2022 года образована Юго-Западная межрегиональная инспекция труда, осуществляющая надзор в сфере труда на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Проведено несколько тысяч профилактических мероприятий в новых регионах. Среди них более 1,2 тыс. профилактических визитов.
Рассмотрено около 3 тыс. обращений граждан, представлено свыше 5 тыс. консультаций.
Сейчас в новых регионах работает 84 государственных учреждения занятости населения. Численность трудоустроенных граждан на постоянные и временные работы – 85 тыс. человек.
Обучение в рамках нацпроекта «Демография» прошли более 3,7 тыс. человек.