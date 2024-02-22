В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

Tекст: Анастасия Куликова

«Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

«Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.