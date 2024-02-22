  • Новость часаБайден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО превращает экономику Украины в руины
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    7 комментариев
    22 февраля 2024, 09:20 • Новости дня

    В бундестаге предложили 48-часовое прекращение поставок оружия ВСУ

    Депутат бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный немецкий политик от партии «Левые», депутат бундестага Германии Грегор Гизи заявил, что Западу следует предложить России 48-часовое перемирие на Украине в обмен на прекращение поставок оружия Киеву на этот срок.

    По его словам, Запад мог бы предложить России не поставлять оружие Киеву 48 часов, если Москва согласится на прекращение огня на это время, передает РИА «Новости».

    Гизи добавил, что если Россия не примет предложение, то поставки необходимо продолжить, а если согласится, то откроется путь к мирным переговорам.

    Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

    Коментарии (7)
    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

    Коментарии (13)
    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

    Коментарии (24)
    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

    Коментарии (3)
    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у ж/д вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главшые силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам, и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    21 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    Российские военные начали применять обманывающие средства РЭБ дроны
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным «Омут».

    По его словам, ВС России превосходят ВСУ по инновационным разработкам, в частности это касается ведения системы псевдослучайной перестройки рабочей частоты, позволяющей дрону менять рабочую частоту в полете в онлайн-режиме, и если у противника есть РЭБ, настроенная на определенные диапазоны частот, то ей сложнее противодействовать такому БПЛА, передает ТАСС.

    «Омут» добавил, что благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы беспилотников выросла до 25 км, но наиболее распространенная рабочая дистанция – до 10 километров.

    По его словам, российские разработчики также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами, но они пока недоработанные.

    «Вбиваются в программу типовые изображения объектов – бронетехника, блиндаж, пехота, – и идет режим сканирования: дрон летит, наблюдает местность, и если он находит что-то подобное, он оповещает оператора, автоматически фиксируется на картинке и по команде оператора по подтверждению цели начинает автоматически доворачиваться на цель», – сказал «Омут».

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Коментарии (6)
    22 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины могут оказаться в клещах в Угледаре, который находится в Волновахском районе в ДНР, заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко.

    Кириенко отметила, что «Авдеевка – все», а Курахово нужно «приготовиться». По ее словам, данному направлению «зря не уделяли внимания», продвижение российских войск грозит повторением в Угледаре «Артемовска/Авдеевки», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что «один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону», а «это несколько сотен» солдат. Кириенко пожаловалась, что «фланги просели и соседние подразделения их не выдержали». По ее словам, у России «больше сил». Кириенко призвала строить вторую линию обороны.

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку. Как указывал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, «после Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города».

    Коментарии (5)
    21 февраля 2024, 13:54 • Новости дня
    Американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

    Американский подполковник Дэвис заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло контроль над украинскими военными после сдачи Авдеевки, выразил мнение на канале News Nation подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, у ВСУ были силы на окраине города, которые могли бы еще обороняться, что им и приказывали делать, а они оттуда ушли, передает ТАСС.

    Дэвис добавил, что ситуация для ВСУ будет становиться только хуже, так как они больше не доверяют командованию, а оно «потеряло контроль над вооруженными силами».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    В неудачной атаке у Новозлатополя ВСУ потеряли около 210 человек и два танка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки у поселка Новозлатополь попытались провести атаку, но она обернулась неудачей, они потеряли до 210 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила контратаку украинской армии у Новозлатополя (Запорожская область), она также поразила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 210 человек, два танка, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР.

    Там украинская сторона за сутки потеряла более 425 человек, два танка, четыре БМП, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубицу Д-30, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. У поселка Маяки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2024, 23:42 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» на Украине

    Медведев заявил о необходимости создать «защитный кордон» для выполнения задач спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Только при условии создания защитного кордона можно будет признать, что задачи специальной военной операции на Украине выполнены, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул необходимость «полностью обеспечить» российские интересы, то есть «выполнить задачи СВО, о которых сказал президент», и «создать необходимый защитный кордон». Данный кордон должен «страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции» – передает ТАСС.

    Оценивая освобождение Авдеевки, Медведев указал, что «такой укрепрайон создавался не год и не два», так что задача была трудной, но российские войска с ней «блестяще справились». «Это, безусловно, крупный успех российских вооруженных сил. Все, кто принимал участие в этой операции – герои», – сказал Медведев.

    Комментируя попытки объяснить провал ВСУ в Авдеевке действиями украинского главкома Александра Сырского, Медведев заявил, что «это, конечно, не сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что ширина и границы этой «санитарной зоны» зависят от дальнобойности оружия вооруженных сил Украины.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о наборе в штурмовики ВСУ

    Военный ВСУ: Нас отправляют на штурмы «сборной солянкой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Александр Гарнага рассказал, как попал в плен в Авдеевке, и о том, что две украинские бригады сейчас наспех формируются из молодых служащих теробороны.

    Как сказал Гарнага в видеоролике, опубликованном российским Минобороны, второй батальон бригады, действовавший «отдельно как иностранный легион», был направлен с целью разрезать пополам российские силы, но зашел слишком глубоко и был взят в кольцо ВС России, передает РИА «Новости».

    Гарнага рассказал, что сам был переведен из теробороны в третью бригаду ВСУ две недели назад, при этом сейчас в его бригаду, а также в 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из теробороны всех, кто младше 35 лет, и «сборной солянкой» отправляют на штурмы.

    Пленный добавил, что в третьей штурмовой в настоящее время формируются два новых стрелковых батальона, которые пополняются теми, кого переводят.

    «У меня сейчас в роте 12 человек, из них четыре офицера, а остальные, видимо, уже мертвы. Это четыре офицера, это три командира взвода и замполит», – добавил пленный.

    Ранее российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину

    Пушков указал на отказ Канады расширять производство снарядов для ВСУ и проблемы Франции и США с финансированием Киева

    Пушков заявил, что Западу все труднее продолжать финансировать Украину
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

    Пушков в Telegram заявил о наметившейся тенденции: Канада считает «экономически нецелесообразным» расширять производство 155-мм боеприпасов для Украины, Франция испытывает проблемы с бюджетом – ей не хватает 3 млрд для поставок Киеву оружия, в США в Конгрессе уже три месяца блокируют 60 млрд помощи Киеву.

    По его словам, Западу все труднее продолжать финансово поддерживать Украину при отсутствии успехов на фронте. «Есть, конечно, воинственные заявления нового президента Финляндии и куда более серьезные намерения Германии, военная и разведывательная активность Британии. Однако истончение поддержки со стороны Запада становится все заметнее», – заявил Пушков. Он уверен, что «судьба западной поддержки будет решаться в США», поскольку Европа «гигантские запросы» Киева «не осилит».

    Как заявил Пушков, одержать «быструю победу» над Россией не удалось, теперь у Запада возникают «другие приоритеты», требующие финансирования. Пушков также отметил, что помощь Украине для Запада – «вопрос престижа и геополитики», а не национальной безопасности. Так, Норвегия признала, что не ощущает непосредственной угрозы от России. Подобную оценку дают в Будапеште, Братиславе, Риме, Вене и многих других европейских столицах. Россию не считают угрозой своей безопасности в большинстве стран ЕС, включая Германию.

    «А там, где кричат о прямой угрозе со стороны Москвы, делают это не потому, что ждут нападения, а по сумме других причин. Но, поскольку угрозы на деле нет, политика широкой поддержки Украины в перспективе будет вытесняться другими приоритетами», – заявил Пушков.

    Напомним, в США даже эффективный лоббист Киева и старый противник Москвы Линдси Грэм стал требовать помогать ВСУ только под залог природных ресурсов Украины. Американские СМИ сообщают, что план западных союзников Киева сейчас заключается в том, чтобы «просто не дать украинской армии развалиться».

    Коментарии (0)
    Главное
    Турецкие банки уведомили о проблемах по платежам с Россией
    Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС
    В Польше заявили о «российских агентах» среди протестующих фермеров
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    Mercedes-Benz отобрал первое место у Tesla среди автомобильных брендов
    В РАО объяснили отзыв иска к Киркорову
    Дачников обязали бороться с борщевиком

    Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки

    Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО превращает экономику Украины в руины

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............