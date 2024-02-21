Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
РСТ: Случаи изъятия загранпаспортов из-за ошибок единичны
РСТ: Случаи изъятия заграничных паспортов из-за ошибок единичны
Случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя правового комитета РСТ Георгия Мохова.
Как отметили в РСТ, никаких массовых задержаний паспортов из-за ошибок в документе сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки, передает ТАСС.
Там напомнили, что 21 февраля в российских СМИ появились сообщения об участившихся случаях изъятия загранпаспортов у выезжающих за рубеж туристов из-за ошибок в документе.
По словам Мохова, документ может быть признан недействительным, если он помят или в случае размазанного шрифта, тогда считывающее устройство его просто «не видит», а пограничники не могут пропустить владельца такого документа.
По его словам, бывало, туристов останавливали на границе из-за неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола, но таких случаев единицы. Мохов добавил, что остальные известные случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны с долгами гражданина или другими реальными поводами.
Ранее ЦБ взялся за разработку платежных сервисов для российских туристов.