РСТ: Случаи изъятия загранпаспортов из-за ошибок единичны

РСТ: Случаи изъятия заграничных паспортов из-за ошибок единичны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметили в РСТ, никаких массовых задержаний паспортов из-за ошибок в документе сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки, передает ТАСС.

Там напомнили, что 21 февраля в российских СМИ появились сообщения об участившихся случаях изъятия загранпаспортов у выезжающих за рубеж туристов из-за ошибок в документе.

По словам Мохова, документ может быть признан недействительным, если он помят или в случае размазанного шрифта, тогда считывающее устройство его просто «не видит», а пограничники не могут пропустить владельца такого документа.

По его словам, бывало, туристов останавливали на границе из-за неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола, но таких случаев единицы. Мохов добавил, что остальные известные случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны с долгами гражданина или другими реальными поводами.

Ранее ЦБ взялся за разработку платежных сервисов для российских туристов.