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Мэр Ишима пояснил, почему вручал ключи от квартир в перчатке
Мэр Ишима Шишкин заявил, что надел перчатку при вручении ключей от квартир из-за раны на пальце
Руководитель города Ишим в Тюменской области Федор Шишкин заявил, что проводил вручение сертификатов на квартиры гражданам в резиновой перчатке, поскольку повредил палец.
Мэр города в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что действительно при вручении сертификатов на правой руке у него была надета перчатка.
Он пояснил, что она была нужна ему, чтобы предотвратить попадание инфекции из-за поврежденного пальца.
«Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», – заключил градоначальник.
Ранее в Сети указали на фотографии Шишкина, вручающего сертификаты на квартиры и жмущего руки людям в медицинской перчатке. В мэрии не смогли пояснить, зачем глава города надел ее.