Мэр Ишима пояснил, почему вручал ключи от квартир в перчатке

Мэр Ишима Шишкин заявил, что надел перчатку при вручении ключей от квартир из-за раны на пальце

Tекст: Алексей Дегтярев

Мэр города в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что действительно при вручении сертификатов на правой руке у него была надета перчатка.

Он пояснил, что она была нужна ему, чтобы предотвратить попадание инфекции из-за поврежденного пальца.

«Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», – заключил градоначальник.

Ранее в Сети указали на фотографии Шишкина, вручающего сертификаты на квартиры и жмущего руки людям в медицинской перчатке. В мэрии не смогли пояснить, зачем глава города надел ее.