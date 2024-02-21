Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Умер режиссер Владимир Самсонов
Режиссер Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет
Режиссер советского мультфильма «Очень синяя борода» (1979) Владимир Самсонов умер на 88-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
По его словам, скончался режиссер Владимир Самсонов, который был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов, передает ТАСС.
Режиссер, сценарист, художник Владимир Самсонов родился в Уссурийске в 1936 году. Окончив ВГИК, он снял свои первые работы на «Союзмультфильме». Он стал режиссером мультфильмов «Старая игрушка», «Мы с Джеком», «Здесь могут водиться тигры», автор заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», использовавшейся в 1986–1994 годах.