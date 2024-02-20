На ВФМ-2024 подано в шесть раз больше заявок, чем на прошлый фестиваль

Tекст: Ольга Иванова

«Нас ждет событие планетарного масштаба, абсолютный рекорд по количеству участников – более 300 тысяч заявок. Это в шесть раз больше, чем в 2017 году, тем самым мы разрушаем миф о какой-либо изоляции России. Мы готовы к проведению фестиваля, сейчас идет финальная стадия подготовки объектов, которые являются наследием Олимпиады. К тому же в проведении международных мероприятий такого масштаба у нас уже имеется колоссальный опыт», – отметила Разуваева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она также рассказала о непростом отборе, который прошли кандидаты. Испытания состояли из шести этапов, среди которых портфолио, эссе и видеовизитка. На основе полученной информации от кандидатов формировался рейтинговый список участников. И заключительный этап – формирование делегаций. Из огромного количества заявок организаторы отобрали кандидатов, которые набрали самое большое количество баллов во время конкурсного отбора, то есть лучших из лучших. Предпочтение отдавалось самым деятельным и общественно активным ребятам, которые достойны представлять Россию на фестивале международного уровня. Обращали внимание также на значимость проектов будущих участников, на количество их достижений.

В рамках Всемирного фестиваля молодежи Образовательный центр «Сириус» совместно с Движением Первых проведет специальную детскую программу «Вместе в будущее». Председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров отметил, что фестиваль – это уникальная возможность увидеть, как наши дети и молодежь создают будущее вместе.

От генерального партнера образовательной программы ВФМ-2024 – Российского общества «Знание» – на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» выступят более 100 лекторов. Советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков рассказал, что фестиваль будут освещать более тысячи журналистов из 36 стран.

По словам председателя комитета Государственной думы по молодежной политике, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, всего было подано более 50 тыс. заявок. Волонтеры будут помогать в организации прибытия и отъезда участников и гостей, их питания, размещения и навигации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории «Сириус».