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    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    2 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 19:59 • Новости дня

    Путин назвал успехом ситуацию в Авдеевке

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация в Авдеевке является успехом, который нужно развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Ситуация в Авдеевке – это, безусловно, успех, но его нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта.

    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Григорьева А. И. и Суровикина С. В.», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

    Другим пунктом этого документа глава государства включил в набсовет Роскосмоса командующего Космическими войсками, замглавкома ВКС Александра Головко и председателя научно-технического совета – заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрея Тюлина.

    В конце октября генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

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    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО

    Герой России Якубов рассказал о применении в рамках СВО мобильных тяжелых снайперских групп

    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Герой России, майор Ярослав Якубов рассказал, что Россия сумела внедрить новые тактики снайперской стрельбы в рамках специальной военной операции.

    По его словам, снайпинг – это безостановочный процесс, в котором нельзя достигнуть совершенства и сказать, что стал мастером, передает REN TV.

    Якубов подчеркнул, что появляются новые приборы наблюдения, калибры оружия и тактики его применения. Он добавил, что российские военные испытали и внедрили не только в рамках ТОФ, но и в рамках Восточного военного округа и Минобороны тактику снайперских пятерок, мобильных тяжелых снайперских групп.

    Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине.

    Коментарии (6)
    20 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

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    20 февраля 2024, 10:11 • Новости дня
    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию

    Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

    Кремль анонсировал послание Путина Федеральному собранию
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в четверг, 29 февраля, сообщили в Кремле.

    Анонс опубликован на сайте Кремля.

    В Кремле ранее сообщали, что ведется подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию.

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    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    Десантники из Костромы штурмом взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Группа бойцов Воздушно-десантных войск из Костромы взяла штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны.

    Известно, что десантники заняли штурмом опорный украинских военных, после чего провели полную зачистку и приготовились к обороне, передает RT.

    Также российские военные развивают успех на Донецком направлении от Угледара до Артемовска.

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    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 09:55 • Новости дня
    Украинский генерал объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Украинский генерал в отставке Кривонос объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные попали в плен близ Авдеевки из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, выразил мнение на украинском канале «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его мнению, людей бросили, это позорная практика, но такие случаи были и раньше – на это указывает уровень коммуникации в нижнем звене, то есть на уровне взвода, роты, батальона, где каждый человек должен быть учтен, передает ТАСС.

    «Командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», – отметил Кривонос.

    Также генерал добавил, что подобная проблема в ВСУ уже стала системной, а случаи оставления раненых на поле боя со смертельными исходами были еще в Дебальцево в 2015 году и в 2022-2023 годах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

    До этого сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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